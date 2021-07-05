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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210705/kuba-1739908009.html
Эксперты рассказали, что россияне не отказываются от туров на Кубу
Эксперты рассказали, что россияне не отказываются от туров на Кубу - РИА Новости, 05.07.2021
Эксперты рассказали, что россияне не отказываются от туров на Кубу
Жалоб и аннуляций туров на Кубу от российских путешественников пока не поступало, но спрос может снизиться, заявили РИА Новости представители туристической... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:28
2021-07-05T14:28
туризм
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
туристы
интурист
новости - туризм
tez tour
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Жалоб и аннуляций туров на Кубу от российских путешественников пока не поступало, но спрос может снизиться, заявили РИА Новости представители туристической отрасли."Пока к нам никто не обращался с жалобами на действия санитарных служб острова. Мы следим за ситуацией, однако россияне уже доставлены на Кубу и их тур считается состоявшимся, – рассказали в пресс-службе крупной компании. – Ответственность за состояние здоровья туристов, в первую очередь, лежит на них самих. Санитарные службы курорта действуют на основании существующего протокола безопасности".В другой компании также сообщили, что "не сталкивались с отказами от туров на Кубу на данный момент".Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID-19 фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 103 человека, которые продолжили свой отдых, и еще 89 изолированных россиян ожидают результатов дополнительного тестирования.Эксперты высказали мнение, что из-за сложившейся ситуации спрос на путевки на этот курорт со стороны россиян может снизиться.
https://ria.ru/20210705/kuba-1739887415.html
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отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, интурист, новости - туризм, tez tour, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба
Эксперты рассказали, что россияне не отказываются от туров на Кубу
14:28 05.07.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на один их отелей Варадеро, Куба
Вид на один их отелей Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Туроператоры: запросов на аннуляцию путевок на Кубу от путешественников из России нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Жалоб и аннуляций туров на Кубу от российских путешественников пока не поступало, но спрос может снизиться, заявили РИА Новости представители туристической отрасли.
"Пока к нам никто не обращался с жалобами на действия санитарных служб острова. Мы следим за ситуацией, однако россияне уже доставлены на Кубу и их тур считается состоявшимся, – рассказали в пресс-службе крупной компании. – Ответственность за состояние здоровья туристов, в первую очередь, лежит на них самих. Санитарные службы курорта действуют на основании существующего протокола безопасности".
В другой компании также сообщили, что "не сталкивались с отказами от туров на Кубу на данный момент".
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID-19 фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 103 человека, которые продолжили свой отдых, и еще 89 изолированных россиян ожидают результатов дополнительного тестирования.
Эксперты высказали мнение, что из-за сложившейся ситуации спрос на путевки на этот курорт со стороны россиян может снизиться.
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
11:34Туризм
Ростуризм рассказал о россиянах, находящихся под изоляцией на Кубе
 
Туризмотдых на мореКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыИнтуристНовости - ТуризмTez TourФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Куба
 
 
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