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Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму
Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму - РИА Новости, 05.07.2021
Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму
Резкое повышение уровня рек и последующие подтопления домов в селах Бахчисарайского района Крыма могли быть вызваны экстренным спуском расположенных у рек... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:36
2021-07-05T13:36
подтопления в крыму
бельбек
керчь
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Резкое повышение уровня рек и последующие подтопления домов в селах Бахчисарайского района Крыма могли быть вызваны экстренным спуском расположенных у рек прудов и захламлением русел тростником, считают гидрологи.Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек, – Соколиное, Аромат, Куйбышево."На паводке в Крыму, который прошел вчера, это катастрофический паводок, были превышены исторические максимумы на реке Бельбек в среднем и верхнем течении. Здесь - как формирование в связи с дождями очень сильными, так и волна от спуска прудов. Мы знаем уже по данным от крымских водохозяйственников - были спущены пруды в экстренном порядке. И волна от такого спуска наложилась с волной от дождевого паводка, это привело к росту уровня воды на 3-4 метра в среднем и нижнем течении реки Бельбек и, соответственно, подтоплениям пойменных участков рек", - сказал заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Росгидромета Юрий Симонов в эфире канала "Россия 24".В комментарии РИА Новости гидролог, специалист крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщила, что уровень реки Бельбек в воскресенье перекрыл рекордный показатель паводка 4 декабря 1981 года на 53 сантиметра, показания зафиксированы на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района."Был снесен (пешеходный) мост, оборудование устояло… В самом селе есть проезжий мост, где русло было забито плавником (тростником - ред.), воды нашла себе выход на правый берег и пошла по улицам. Вода шла валом, и это не постепенный паводок, который формировался в течение дня… Там (в селе Соколиное, на левом берегу реки Коккозка) прорвало дамбу пруда, каскад прудов, и весь вал воды пошел в верховья реки Коккозка, попадая в село Соколиное… и далее в реку Бельбек", - сообщила Охременко, отметив, что информация передана в Росгидромет.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210705/krym-1739885639.html
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бельбек
керчь
республика крым
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7 495 645-6601
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60
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму
В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
подтопления в крыму, бельбек, керчь, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика крым, происшествия
Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму
13:36 05.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гидрологи заявили, что экстренный спуск прудов после ливней мог вызвать мощный паводок в Крыму

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Резкое повышение уровня рек и последующие подтопления домов в селах Бахчисарайского района Крыма могли быть вызваны экстренным спуском расположенных у рек прудов и захламлением русел тростником, считают гидрологи.
Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек, – Соколиное, Аромат, Куйбышево.
"На паводке в Крыму, который прошел вчера, это катастрофический паводок, были превышены исторические максимумы на реке Бельбек в среднем и верхнем течении. Здесь - как формирование в связи с дождями очень сильными, так и волна от спуска прудов. Мы знаем уже по данным от крымских водохозяйственников - были спущены пруды в экстренном порядке. И волна от такого спуска наложилась с волной от дождевого паводка, это привело к росту уровня воды на 3-4 метра в среднем и нижнем течении реки Бельбек и, соответственно, подтоплениям пойменных участков рек", - сказал заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Росгидромета Юрий Симонов в эфире канала "Россия 24".
В комментарии РИА Новости гидролог, специалист крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщила, что уровень реки Бельбек в воскресенье перекрыл рекордный показатель паводка 4 декабря 1981 года на 53 сантиметра, показания зафиксированы на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района.
Последствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней
"Был снесен (пешеходный) мост, оборудование устояло… В самом селе есть проезжий мост, где русло было забито плавником (тростником - ред.), воды нашла себе выход на правый берег и пошла по улицам. Вода шла валом, и это не постепенный паводок, который формировался в течение дня… Там (в селе Соколиное, на левом берегу реки Коккозка) прорвало дамбу пруда, каскад прудов, и весь вал воды пошел в верховья реки Коккозка, попадая в село Соколиное… и далее в реку Бельбек", - сообщила Охременко, отметив, что информация передана в Росгидромет.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Подтопления в КрымуБельбекКерчьФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Республика КрымПроисшествия
 
 
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