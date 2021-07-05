https://ria.ru/20210705/krym-1739922071.html

Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму

Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму - РИА Новости, 05.07.2021

Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму

Резкое повышение уровня рек и последующие подтопления домов в селах Бахчисарайского района Крыма могли быть вызваны экстренным спуском расположенных у рек... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:36

2021-07-05T13:36

2021-07-05T13:36

подтопления в крыму

бельбек

керчь

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Резкое повышение уровня рек и последующие подтопления домов в селах Бахчисарайского района Крыма могли быть вызваны экстренным спуском расположенных у рек прудов и захламлением русел тростником, считают гидрологи.Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек, – Соколиное, Аромат, Куйбышево."На паводке в Крыму, который прошел вчера, это катастрофический паводок, были превышены исторические максимумы на реке Бельбек в среднем и верхнем течении. Здесь - как формирование в связи с дождями очень сильными, так и волна от спуска прудов. Мы знаем уже по данным от крымских водохозяйственников - были спущены пруды в экстренном порядке. И волна от такого спуска наложилась с волной от дождевого паводка, это привело к росту уровня воды на 3-4 метра в среднем и нижнем течении реки Бельбек и, соответственно, подтоплениям пойменных участков рек", - сказал заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Росгидромета Юрий Симонов в эфире канала "Россия 24".В комментарии РИА Новости гидролог, специалист крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщила, что уровень реки Бельбек в воскресенье перекрыл рекордный показатель паводка 4 декабря 1981 года на 53 сантиметра, показания зафиксированы на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района."Был снесен (пешеходный) мост, оборудование устояло… В самом селе есть проезжий мост, где русло было забито плавником (тростником - ред.), воды нашла себе выход на правый берег и пошла по улицам. Вода шла валом, и это не постепенный паводок, который формировался в течение дня… Там (в селе Соколиное, на левом берегу реки Коккозка) прорвало дамбу пруда, каскад прудов, и весь вал воды пошел в верховья реки Коккозка, попадая в село Соколиное… и далее в реку Бельбек", - сообщила Охременко, отметив, что информация передана в Росгидромет.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210705/krym-1739885639.html

https://ria.ru/20210705/krym-1739869609.html

бельбек

керчь

республика крым

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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове. 2021-07-05T13:36 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, бельбек, керчь, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика крым, происшествия