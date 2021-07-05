Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Гидрологи заявили, что экстренный спуск прудов после ливней мог вызвать мощный паводок в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Резкое повышение уровня рек и последующие подтопления домов в селах Бахчисарайского района Крыма могли быть вызваны экстренным спуском расположенных у рек прудов и захламлением русел тростником, считают гидрологи.
Ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек, – Соколиное, Аромат, Куйбышево.
"На паводке в Крыму, который прошел вчера, это катастрофический паводок, были превышены исторические максимумы на реке Бельбек в среднем и верхнем течении. Здесь - как формирование в связи с дождями очень сильными, так и волна от спуска прудов. Мы знаем уже по данным от крымских водохозяйственников - были спущены пруды в экстренном порядке. И волна от такого спуска наложилась с волной от дождевого паводка, это привело к росту уровня воды на 3-4 метра в среднем и нижнем течении реки Бельбек и, соответственно, подтоплениям пойменных участков рек", - сказал заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Росгидромета Юрий Симонов в эфире канала "Россия 24".
В комментарии РИА Новости гидролог, специалист крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщила, что уровень реки Бельбек в воскресенье перекрыл рекордный показатель паводка 4 декабря 1981 года на 53 сантиметра, показания зафиксированы на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района.
"Был снесен (пешеходный) мост, оборудование устояло… В самом селе есть проезжий мост, где русло было забито плавником (тростником - ред.), воды нашла себе выход на правый берег и пошла по улицам. Вода шла валом, и это не постепенный паводок, который формировался в течение дня… Там (в селе Соколиное, на левом берегу реки Коккозка) прорвало дамбу пруда, каскад прудов, и весь вал воды пошел в верховья реки Коккозка, попадая в село Соколиное… и далее в реку Бельбек", - сообщила Охременко, отметив, что информация передана в Росгидромет.