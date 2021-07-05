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Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек - РИА Новости, 05.07.2021
Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 50 человек, передает телеканал ABS CBN со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:20
2021-07-05T03:20
2021-07-05T12:29
крушение военного самолета на филиппинах
с-130
c-130 hercules
филиппины
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 50 человек, передает телеканал ABS CBN со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Эгарда Аревало.Ранее сообщалось о 45 погибших, из которых 42 находились на борту самолета и еще трое — на земле.По словам Аревало, специалисты нашли тела пятерых пропавших без вести. Таким образом, общее число погибших военнослужащих выросло до 47. Еще 49 военных пострадали. Кроме того, погибли трое местных жителей, четверо получили ранения. В целом госпитализировали 32 человека.Представитель Вооруженных сил добавил, что власти приостановили полеты C-130, три самолета находятся на ремонте. Поиски в районе крушения завершили, сейчас военные приступили к информационно-поисковой операции.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился 4 июля при посадке на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехан, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Глава Минобороны Делфин Лорензана приказал провести расследование обстоятельств крушения.
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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
2021-07-05T03:20
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крушение военного самолета на филиппинах, с-130, c-130 hercules, филиппины, в мире
Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
03:20 05.07.2021 (обновлено: 12:29 05.07.2021)
Число военнослужащих, погибших при крушении самолета ВВС на Филиппинах, достигло 47 человек