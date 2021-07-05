https://ria.ru/20210705/krushenie-1739855175.html

Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек

Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек - РИА Новости, 05.07.2021

Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 50 человек, передает телеканал ABS CBN со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:20

2021-07-05T03:20

2021-07-05T12:29

крушение военного самолета на филиппинах

с-130

c-130 hercules

филиппины

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 50 человек, передает телеканал ABS CBN со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Эгарда Аревало.Ранее сообщалось о 45 погибших, из которых 42 находились на борту самолета и еще трое — на земле.По словам Аревало, специалисты нашли тела пятерых пропавших без вести. Таким образом, общее число погибших военнослужащих выросло до 47. Еще 49 военных пострадали. Кроме того, погибли трое местных жителей, четверо получили ранения. В целом госпитализировали 32 человека.Представитель Вооруженных сил добавил, что власти приостановили полеты C-130, три самолета находятся на ремонте. Поиски в районе крушения завершили, сейчас военные приступили к информационно-поисковой операции.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился 4 июля при посадке на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехан, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Глава Минобороны Делфин Лорензана приказал провести расследование обстоятельств крушения.

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-05T03:20 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета на филиппинах, с-130, c-130 hercules, филиппины, в мире