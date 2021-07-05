https://ria.ru/20210705/krasnodar-1739955022.html

Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае

Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 05.07.2021

Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае

Генеральная прокуратура России взяла на контроль мероприятия по ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:55

2021-07-05T15:55

2021-07-05T15:55

погода

чс

генеральная прокуратура рф

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России взяла на контроль мероприятия по ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства."По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Краснодарского края организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий, вызванных обильными осадками в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание будет обращено вопросам оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности.Надзорные мероприятия находятся на контроле Генпрокуратуры России.

https://ria.ru/20210705/sochi-1739866420.html

https://ria.ru/20210705/potop-1739872731.html

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, чс, генеральная прокуратура рф, краснодарский край, происшествия