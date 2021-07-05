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Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае
Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 05.07.2021
Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае
Генеральная прокуратура России взяла на контроль мероприятия по ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:55
2021-07-05T15:55
2021-07-05T15:55
погода
чс
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России взяла на контроль мероприятия по ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства."По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Краснодарского края организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий, вызванных обильными осадками в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание будет обращено вопросам оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности.Надзорные мероприятия находятся на контроле Генпрокуратуры России.
https://ria.ru/20210705/sochi-1739866420.html
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погода, чс, генеральная прокуратура рф, краснодарский край, происшествия
Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае
Генпрокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий непогоды в Краснодарском крае