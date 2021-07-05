https://ria.ru/20210705/korpunkt-1739884996.html

В Белоруссии планируется закрытие корпункта "Еврорадио"

В Белоруссии планируется закрытие корпункта "Еврорадио" - РИА Новости, 05.07.2021

В Белоруссии планируется закрытие корпункта "Еврорадио"

В Белоруссии планируется закрытие корреспондентского пункта основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси", следует из постановления правительства... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:22

2021-07-05T11:22

2021-07-05T12:56

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. В Белоруссии планируется закрытие корреспондентского пункта основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси", следует из постановления правительства республики.Как сообщается на сайте Национального правового интернет-портала, в Национальном реестре правовых актов зарегистрировано постановление Совета министров Белоруссии "О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша)".Документ пока официально не опубликован, подробности и дата его вступления в силу неизвестны."Еврорадио" основано в сентябре 2005 года в Варшаве, в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске. Радио специализируется на информационных и развлекательных программах, вещает на белорусском языке.С августа 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые протесты оппозиции после президентских выборов, белорусский сайт "Еврорадио" был заблокирован в республике. С осени журналисты радио в Белоруссии не имели постоянных аккредитаций МИД республики, которые обязательны для легальной работы журналистов иностранных СМИ в стране.

https://ria.ru/20210703/suverenitet-1739754337.html

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польша, в мире, белоруссия, общество