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В Красноярском крае ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19

В Красноярском крае ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

В Красноярском крае ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19

Власти Красноярского края вводят ряд ограничений и запретов на работу заведений общепита, спортзалов, на проведение спортивных мероприятий, работу аттракционов, РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:51

2021-07-05T16:51

2021-07-05T16:51

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Власти Красноярского края вводят ряд ограничений и запретов на работу заведений общепита, спортзалов, на проведение спортивных мероприятий, работу аттракционов, сообщается на сайте правительства региона."По рекомендации краевого Роспотребнадзора внесены изменения в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям с 7 июля организации общественного питания должны работать в режиме с 7 до 23 часов... Театры, кинотеатры, концертные организации, а также учреждения культуры и искусства функционируют при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости. Также не более 50% пропускной способности должна составлять загрузка спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых спортивных сооружений", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что ограничения не коснутся обслуживания на вынос, доставки, питания для работников, заведений в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, придорожных кафе. В крае сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита. Фуд-корты в торговых центрах продолжат работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки. Все спортивные мероприятия проводятся с присутствие не более 50% от заполняемости сооружений. Кроме того, приостанавливается работа аттракционов.

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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