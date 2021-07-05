В Красноярском крае ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19
© РИА Новости / Александр ПаниотовТриумфальная Арка 375-летия Красноярска и мемориальный комплекс "Камергер Н.П.Резанов" на площади перед Большим концертным залом
В Красноярском крае ограничат работу общепита, спортзалов и аттракционов для борьбы с COVID-19
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Власти Красноярского края вводят ряд ограничений и запретов на работу заведений общепита, спортзалов, на проведение спортивных мероприятий, работу аттракционов, сообщается на сайте правительства региона.
"По рекомендации краевого Роспотребнадзора внесены изменения в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям с 7 июля организации общественного питания должны работать в режиме с 7 до 23 часов... Театры, кинотеатры, концертные организации, а также учреждения культуры и искусства функционируют при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости. Также не более 50% пропускной способности должна составлять загрузка спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых спортивных сооружений", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что ограничения не коснутся обслуживания на вынос, доставки, питания для работников, заведений в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, придорожных кафе. В крае сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита. Фуд-корты в торговых центрах продолжат работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки. Все спортивные мероприятия проводятся с присутствие не более 50% от заполняемости сооружений. Кроме того, приостанавливается работа аттракционов.