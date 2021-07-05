https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739892387.html

В России открыто более 5,8 тысячи прививочных пунктов, заявил Мишустин

В России открыто более 5,8 тысячи прививочных пунктов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2021

В России открыто более 5,8 тысячи прививочных пунктов, заявил Мишустин

Вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, практически везде решены, по стране открыто более 5,8 тысячи прививочных пунктов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:54

2021-07-05T11:54

2021-07-05T12:02

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, практически везде решены, по стране открыто более 5,8 тысячи прививочных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В понедельник глава правительства РФ посетил поликлинику 1 Центральной городской клинической больницы в Екатеринбурге, где побеседовал с гражданами, пришедшими на вакцинацию.В процедурном кабинете в момент прихода премьера одному жителю Екатеринбурга уже сделали прививку от COVID-19, а вторая жительница ждала своей очереди."Вы сами решили привиться?" - спросил премьер. Женщина ответила, что приняла решение сама, поскольку является учителем начальных классов."Поэтому мне это необходимо", - сказала педагог, заметив, что школьники начальных классов часто являются переносчиками болезни.Мишустин заметил, что "это очень важно, скажите своим коллегам". "Таких пунктов по стране более 5800. Сейчас все условия для этого созданы (для вакцинации - ред.), и с вакцинами практически вопросы все решены. Это все непросто - все организовать так, чтобы было удобно", - сказал он. Пожелав женщине здоровья, он добавил, что уверен, что это безопасно и надежно защитит её от "всех этих нехороших инфекций".Премьер также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. "Мы с Михаилом Альбертовичем (глава Минздрава РФ Михаил Мурашко - ред.) обсуждали в деталях вопросы, связанные с необходимостью в том числе и диспансеризации, вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего послания. У нас выделено порядка 6 миллиардов рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией", - сказал Мишустин, заметив, что больные, перенесшие коронавирус, нуждаются в такой реабилитации.Он добавил, что "главное, чтобы людям было удобно". "Я очень надеюсь, что вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи. Потому что очень многие болезни, недомогания можно при правильно организованной реабилитации преодолеть, не прибегая к серьезным медикаментам".

https://ria.ru/20210705/vaktsiny-1739854498.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, россия