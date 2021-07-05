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В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1385 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 735 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:42
2021-07-05T11:42
2021-07-05T11:42
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1385 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 735 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 6 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1385 человек. На ИВЛ находятся 735 человек. В городе выздоровели ещё 5648 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 188 188", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 735 человек