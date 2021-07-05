https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739888542.html

В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1385 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1385 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 735 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:42

2021-07-05T11:42

2021-07-05T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff807b64ae57cf40118f4f08df35e562.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1385 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 735 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 6 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1385 человек. На ИВЛ находятся 735 человек. В городе выздоровели ещё 5648 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 188 188", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество