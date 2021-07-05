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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739887309.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:34
2021-07-05T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,15%, 3. Республика Северная Осетия-Алания - 0,16%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html
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коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,15%, 3. Республика Северная Осетия-Алания - 0,16%", - говорится в сообщении.
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