https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739887309.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:34
2021-07-05T11:34
2021-07-05T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738261767_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99a7ccfaeabcc78007b8ca394997f476.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,15%, 3. Республика Северная Осетия-Алания - 0,16%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738261767_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fbe7cce65d62a8109ebd56f0368775d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19