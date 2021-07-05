https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739887309.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:34

2021-07-05T11:34

2021-07-05T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Карачаево-Черкессии - 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,15%, 3. Республика Северная Осетия-Алания - 0,16%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html

чукотский автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, общество