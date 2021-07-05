https://ria.ru/20210705/koran-1739949125.html

В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана

В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана - РИА Новости, 05.07.2021

В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана

Первую в России профессиональную ассоциацию хафизов (чтецов Корана наизусть) создали по инициативе Совета по исламскому образованию, сказано в сообщении,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:30

2021-07-05T15:30

2021-07-05T15:30

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общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первую в России профессиональную ассоциацию хафизов (чтецов Корана наизусть) создали по инициативе Совета по исламскому образованию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Духовного собрания мусульман России.Уточняется, что членами ассоциации стали представители по делам Корана в муфтиятах и центров хафизов, главой ассоциации избран Абдуррашид Фаизов – директор казанского Центра подготовки хафизов Корана имени Усмана ибн Аффана.По словам Фаизова, которые приводятся в сообщении, ассоциации предстоит совместно разработать единые стандарты для всех центров подготовки хафизов Корана России, развить преподавание коранических наук, усовершенствовать и сделать единой для всех систему проведения конкурсов Корана.Как ранее сообщил РИА Новости президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов, Духовное управление мусульман Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны – Санджаке – школу хафизов и назвать учебное заведение именем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

https://ria.ru/20210702/pomosch-1739604120.html

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