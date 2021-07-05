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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/koran-1739949125.html
В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана
В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана - РИА Новости, 05.07.2021
В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана
Первую в России профессиональную ассоциацию хафизов (чтецов Корана наизусть) создали по инициативе Совета по исламскому образованию, сказано в сообщении,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:30
2021-07-05T15:30
религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первую в России профессиональную ассоциацию хафизов (чтецов Корана наизусть) создали по инициативе Совета по исламскому образованию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Духовного собрания мусульман России.Уточняется, что членами ассоциации стали представители по делам Корана в муфтиятах и центров хафизов, главой ассоциации избран Абдуррашид Фаизов – директор казанского Центра подготовки хафизов Корана имени Усмана ибн Аффана.По словам Фаизова, которые приводятся в сообщении, ассоциации предстоит совместно разработать единые стандарты для всех центров подготовки хафизов Корана России, развить преподавание коранических наук, усовершенствовать и сделать единой для всех систему проведения конкурсов Корана.Как ранее сообщил РИА Новости президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов, Духовное управление мусульман Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны – Санджаке – школу хафизов и назвать учебное заведение именем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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россия, общество
В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана
15:30 05.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоран в руках муфтия
Коран в руках муфтия - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Первая профессиональная ассоциация чтецов Корана создана в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первую в России профессиональную ассоциацию хафизов (чтецов Корана наизусть) создали по инициативе Совета по исламскому образованию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Духовного собрания мусульман России.
"В России создана первая профессиональная ассоциация хафизов Корана. В ассоциацию вошли 12 регионов России: Татарстан, Чечня, Дагестан, Саратов, Иваново, Мордовия, Пенза, Пермь, Кемерово, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Крым. Инициатором создания данной организации выступил Совет по исламскому образованию РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что членами ассоциации стали представители по делам Корана в муфтиятах и центров хафизов, главой ассоциации избран Абдуррашид Фаизов – директор казанского Центра подготовки хафизов Корана имени Усмана ибн Аффана.
По словам Фаизова, которые приводятся в сообщении, ассоциации предстоит совместно разработать единые стандарты для всех центров подготовки хафизов Корана России, развить преподавание коранических наук, усовершенствовать и сделать единой для всех систему проведения конкурсов Корана.
Как ранее сообщил РИА Новости президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов, Духовное управление мусульман Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны – Санджаке – школу хафизов и назвать учебное заведение именем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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