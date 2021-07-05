В России создали профессиональную ассоциацию чтецов Корана
Первая профессиональная ассоциация чтецов Корана создана в России
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первую в России профессиональную ассоциацию хафизов (чтецов Корана наизусть) создали по инициативе Совета по исламскому образованию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Духовного собрания мусульман России.
"В России создана первая профессиональная ассоциация хафизов Корана. В ассоциацию вошли 12 регионов России: Татарстан, Чечня, Дагестан, Саратов, Иваново, Мордовия, Пенза, Пермь, Кемерово, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Крым. Инициатором создания данной организации выступил Совет по исламскому образованию РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что членами ассоциации стали представители по делам Корана в муфтиятах и центров хафизов, главой ассоциации избран Абдуррашид Фаизов – директор казанского Центра подготовки хафизов Корана имени Усмана ибн Аффана.
По словам Фаизова, которые приводятся в сообщении, ассоциации предстоит совместно разработать единые стандарты для всех центров подготовки хафизов Корана России, развить преподавание коранических наук, усовершенствовать и сделать единой для всех систему проведения конкурсов Корана.
Как ранее сообщил РИА Новости президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов, Духовное управление мусульман Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны – Санджаке – школу хафизов и назвать учебное заведение именем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.