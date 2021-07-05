https://ria.ru/20210705/kleschi-1739948547.html
Почти 8 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье
Почти 8 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2021
Почти 8 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье
Почти 8 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:26
2021-07-05T15:26
2021-07-05T15:26
новости подмосковья
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Почти 8 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области."По состоянию на 1 июля года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 7984 обращения за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, среди которых 2015 детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 6769 случаев присасывания клещей, в том числе 2444 среди детей.В пресс-службе добавили, что против клещевого энцефалита на начало июля вакцинировано 5228 человек.
https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737187042.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)