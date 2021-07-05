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Названо число россиян, знающих о программе туристического кешбэка

Названо число россиян, знающих о программе туристического кешбэка - РИА Новости, 05.07.2021

Названо число россиян, знающих о программе туристического кешбэка

Больше половины россиян знают о действующей государственной программе туристического кешбэка — субсидирования поездок по России, сообщает Аналитический центр... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:45

2021-07-05T17:45

2021-07-05T17:45

туризм

отдых в россии 2021 летом

кешбэк

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Больше половины россиян знают о действующей государственной программе туристического кешбэка — субсидирования поездок по России, сообщает Аналитический центр НАФИ.Эксперты провели исследование среди 1600 жителей старше 18 лет в 53 регионах и выяснили, что респонденты хорошо осведомлены о возможности уменьшить свои расходы на отдых.Так, каждый третий опрошенный (32 процента) слышал о программе, но не изучал ее условий, а каждый пятый (22 процента) знает подробности.Больше всего осведомленных находится в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Чаще всего в курсе люди среднего возраста (45-59 лет), руководители и квалифицированные специалисты, а также работники с доходом выше среднего. Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, молодежь (18-24 года), представители рабочих профессий и люди с низким достатком, как правило, не знают о возможностях субсидированного государством отдыха.Шесть процентов россиян собираются воспользоваться программой для поездок по стране. На кешбэк летом рассчитывают 27 процентов опрошенных: преимущественно это жители Москвы и Петербурга, люди среднего возраста (45-59 лет).Не планирует отдыхать в России 30 процентов респодентов. Чуть меньше (28 процентов) сообщили, что не смогут взять отпуск на работе, а 19 процентов пожаловались на нехватку средств на поездки.Кроме того, многие отказываются от этой возможности из-за условий программы. На отсутствие интересных предложений по турам и гостиницам указали десять процентов опрошенных. А семь процентов путешественников не имеют карты МИР, которой нужно оплатить путевку. Четыре процента туристов отказались от участия в программе, потому что считают размер кешбэка недостаточным.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, кешбэк, россия, туризм, новости - туризм