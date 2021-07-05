https://ria.ru/20210705/kemerovo-1739916572.html
Путин во вторник приедет в Кемерово
Путин во вторник приедет в Кемерово - РИА Новости, 05.07.2021
Путин во вторник приедет в Кемерово
Президент России Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, во вторник он побывает в Кемерово, все мероприятия будут осуществляться с учетом... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:16
2021-07-05T13:16
2021-07-05T15:17
дмитрий песков
владимир путин
кемерово
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, во вторник он побывает в Кемерово, все мероприятия будут осуществляться с учетом требований по COVID-19, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Региональные поездки президента будут, безусловно, продолжаться. Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово завтра. Он там будет работать. Но все мероприятия по этому поводу будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу", - подчеркнул ПесковКак добавили в пресс-службе Кремля, Путин возложит цветы к монументу "Память шахтерам", а также посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Кроме того, президент проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
https://ria.ru/20210705/razgovor-1739901853.html
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дмитрий песков, владимир путин, кемерово, общество
Путин во вторник приедет в Кемерово
13:16 05.07.2021 (обновлено: 15:17 05.07.2021)
Путин продолжит серию региональных поездок, во вторник приедет в Кемерово