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При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих - РИА Новости, 05.07.2021
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих
Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:31
2021-07-05T13:31
красноярский край
назаровский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."Проводим проверку ... Предварительно, в 14.30 поступил сигнал в полицию, работники организации чистили систему канализации, погибли", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что погибли два человека, не называя причины смерти.
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красноярский край
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красноярский край, назаровский район, происшествия
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих
13:31 05.07.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости

Двое рабочих погибли при очистке канализации в Назаровском районе Красноярского края

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Проводим проверку ... Предварительно, в 14.30 поступил сигнал в полицию, работники организации чистили систему канализации, погибли", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что погибли два человека, не называя причины смерти.
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Красноярский крайНазаровский районПроисшествия
 
 
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