https://ria.ru/20210705/kanalizatsiya-1739921058.html
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих - РИА Новости, 05.07.2021
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих
Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:31
2021-07-05T13:31
2021-07-05T13:31
красноярский край
назаровский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."Проводим проверку ... Предварительно, в 14.30 поступил сигнал в полицию, работники организации чистили систему канализации, погибли", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что погибли два человека, не называя причины смерти.
https://ria.ru/20210623/skvazhina-1738326160.html
красноярский край
назаровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, назаровский район, происшествия
При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих
Двое рабочих погибли при очистке канализации в Назаровском районе Красноярского края