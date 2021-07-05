https://ria.ru/20210705/kanalizatsiya-1739921058.html

При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих

При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих - РИА Новости, 05.07.2021

При очистке канализации в Красноярском крае погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:31

2021-07-05T13:31

2021-07-05T13:31

красноярский край

назаровский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Назаровском районе Красноярского края, прочищая канализацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."Проводим проверку ... Предварительно, в 14.30 поступил сигнал в полицию, работники организации чистили систему канализации, погибли", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что погибли два человека, не называя причины смерти.

https://ria.ru/20210623/skvazhina-1738326160.html

красноярский край

назаровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, назаровский район, происшествия