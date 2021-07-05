https://ria.ru/20210705/italyanskiy-1739954808.html

Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком

Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком - РИА Новости, 05.07.2021

Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что немного владеет итальянским... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:53

2021-07-05T15:53

2021-07-05T15:53

россия

михаил мишустин

екатеринбург

италия

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что немного владеет итальянским языком.Глава правительства, в частности, осмотрел национальный павильон Италии, которая в этом году выступает страной-партнером мероприятия. Экскурсию по этой части площадки для него провели на английском языке. Российский премьер слушал пояснения на английском, уточнял некоторые моменты, отвечал и задавал вопросы на этом же языке. Переходя на русский, он озвучивал предложения и поручения сопровождавшим его российским министрам."Очень приятно... Parlo italiano poco-poco ("Я говорю немного по-итальянски" - ред.)", - сказал Мишустин, обращаясь к представителям Италии, которые представляли ему свои разработки.

https://ria.ru/20210608/syr-1736078324.html

россия

екатеринбург

италия

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россия, михаил мишустин, екатеринбург, италия, общество