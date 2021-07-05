Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что немного владеет итальянским языком.
Глава правительства, в частности, осмотрел национальный павильон Италии, которая в этом году выступает страной-партнером мероприятия. Экскурсию по этой части площадки для него провели на английском языке. Российский премьер слушал пояснения на английском, уточнял некоторые моменты, отвечал и задавал вопросы на этом же языке. Переходя на русский, он озвучивал предложения и поручения сопровождавшим его российским министрам.
"It's beautiful. Piece of art" Мишустин на Иннопроме вновь демонстрировал уверенное владение английским: и с участниками поговорил, и министрам перевел. А вот на итальянском премьер, по собственному признанию, говорит "poco poco": немножко. pic.twitter.com/ztHCR1haB7— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 5, 2021
"Очень приятно... Parlo italiano poco-poco ("Я говорю немного по-итальянски" - ред.)", - сказал Мишустин, обращаясь к представителям Италии, которые представляли ему свои разработки.