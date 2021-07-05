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Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком - РИА Новости, 05.07.2021
Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что немного владеет итальянским... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:53
2021-07-05T15:53
россия
михаил мишустин
екатеринбург
италия
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что немного владеет итальянским языком.Глава правительства, в частности, осмотрел национальный павильон Италии, которая в этом году выступает страной-партнером мероприятия. Экскурсию по этой части площадки для него провели на английском языке. Российский премьер слушал пояснения на английском, уточнял некоторые моменты, отвечал и задавал вопросы на этом же языке. Переходя на русский, он озвучивал предложения и поручения сопровождавшим его российским министрам."Очень приятно... Parlo italiano poco-poco ("Я говорю немного по-итальянски" - ред.)", - сказал Мишустин, обращаясь к представителям Италии, которые представляли ему свои разработки.
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россия, михаил мишустин, екатеринбург, италия, общество
Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
15:53 05.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что немного владеет итальянским языком.
Глава правительства, в частности, осмотрел национальный павильон Италии, которая в этом году выступает страной-партнером мероприятия. Экскурсию по этой части площадки для него провели на английском языке. Российский премьер слушал пояснения на английском, уточнял некоторые моменты, отвечал и задавал вопросы на этом же языке. Переходя на русский, он озвучивал предложения и поручения сопровождавшим его российским министрам.
"Очень приятно... Parlo italiano poco-poco ("Я говорю немного по-итальянски" - ред.)", - сказал Мишустин, обращаясь к представителям Италии, которые представляли ему свои разработки.
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РоссияМихаил МишустинЕкатеринбургИталияОбщество
 
 
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