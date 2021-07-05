https://ria.ru/20210705/innoprom-1739966394.html

РЭЦ представил отечественную продукцию почти 50 торгпредам на Иннопроме

РЭЦ представил отечественную продукцию почти 50 торгпредам на Иннопроме - РИА Новости, 05.07.2021

РЭЦ представил отечественную продукцию почти 50 торгпредам на Иннопроме

Российский экспортный центр организовал презентацию товаров российских экспортеров для 46 торгпредов, сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:33

2021-07-05T16:33

2021-07-05T16:35

россия

российский экспортный центр (рэц)

иннопром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739965176_0:56:3193:1852_1920x0_80_0_0_be6f7766f8cadedf8a57331f359a3cc3.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр организовал презентацию товаров российских экспортеров для 46 торгпредов, сообщает пресс-служба РЭЦ."Открывая деловую программу этим мероприятием, мы в очередной раз обозначаем значимость задач по продвижению российского экспорта на внешние рынки, а также наличия у экспортеров широкого выбора как финансовых, так и нефинансовых инструментов поддержки и продвижения. Наша главная задача в рамках создания экосистемы поддержки экспорта - использовать сильные стороны каждого участника экосистемы, чтобы каждый экспортер, каждая компания, планирующая выходить на внешние рынки, включая МСП, получила необходимую адресную помощь качественно и в нужный срок. Мы выстраиваем коммуникацию между всеми участниками экспортной цепочки, чтобы российские компании получили поддержку, включая возможности финансовой и нефинансовой продуктовой линейки РЭЦ, а также информационную и консультационную поддержку специалистов в торгпредствах и офисах зарубежной сети РЭЦ", - сказал, выступая на круглом столе, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.Презентация российской продукции была разделена на 3 блока. Первыми с торгпредами пообщались представители отрасли информационных технологий (IT индустрии). Свою продукцию презентовали "Малленом Системс" - один из российских лидеров по разработке и внедрению систем технического зрения для промышленного производства, транспорта, оборонной сферы, ООО "Развитие", разрабатывающая и производящая интерактивные анатомические столы, ООО "Визитек" – один из лидеров по автоматизации промышленной безопасности и эффективности производства.Также были представлены ООО "Орлан" - инновационная компания, занимающаяся цифровизацией строительного рынка, ООО "Элма" - ИТ-компания, разработчик low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения и ООО "Фидесис" - разработчик универсального программного комплекса нового поколения для высокоточных прочностных инженерных расчетов (CAE, computer-aidedengineering).)Затем торговым представителям презентовали продукцию экспортеры фармацевтического кластера и медицинского оборудования - ООО "Аспект Медикал", производящая медоборудование, ООО "НПП "Мелитта", разрабатывающая инновационные плазменно-оптических технологии, обеспечивающих обеззараживание воздуха и открытых поверхностей помещений от всех видов микроорганизмов, вирусов и вредных органических соединений в короткий промежуток времени. А также ЗАО "ОКБ "Ритм", разрабатывающая и производящая высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики и лечения по всему миру и ООО "Инсипром" - разрабатывающее и производящее инсинераторы ИНСИ для термического обезвреживания, утилизации твердых бытовых, биологических и медицинских отходов.Заключительным блоком круглого стола стала презентация компаний из отрасли машиностроения и энерготехнологий, в которых Россия традиционно считается лидером. Торгпредам представили ООО ПНФ "ЛГ Автоматика" - российский разработчик и производитель регулирующих и отсечных клапанов для нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетической, атомной, газодобывающей, газоперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслей промышленности и ООО МНПП "Антракс" - один из ведущих разработчиков и производителей оборудования и интеллектуальных систем для контроля и автоматизации электросетевой инфраструктуры.По его словам, открывающее мероприятие бизнес-миссии РЭЦ на Иннопроме стало "действительно уникальной площадкой для экспортёров, так как на территории России в таком большом составе они собираются крайне редко".

https://ria.ru/20210705/vstrechi-1739903919.html

https://ria.ru/20210630/podderzhka-1739270547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), иннопром