https://ria.ru/20210705/innoprom-1739966394.html
РЭЦ представил отечественную продукцию почти 50 торгпредам на Иннопроме
РЭЦ представил отечественную продукцию почти 50 торгпредам на Иннопроме - РИА Новости, 05.07.2021
РЭЦ представил отечественную продукцию почти 50 торгпредам на Иннопроме
Российский экспортный центр организовал презентацию товаров российских экспортеров для 46 торгпредов, сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:33
2021-07-05T16:33
2021-07-05T16:35
россия
российский экспортный центр (рэц)
иннопром
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр организовал презентацию товаров российских экспортеров для 46 торгпредов, сообщает пресс-служба РЭЦ."Открывая деловую программу этим мероприятием, мы в очередной раз обозначаем значимость задач по продвижению российского экспорта на внешние рынки, а также наличия у экспортеров широкого выбора как финансовых, так и нефинансовых инструментов поддержки и продвижения. Наша главная задача в рамках создания экосистемы поддержки экспорта - использовать сильные стороны каждого участника экосистемы, чтобы каждый экспортер, каждая компания, планирующая выходить на внешние рынки, включая МСП, получила необходимую адресную помощь качественно и в нужный срок. Мы выстраиваем коммуникацию между всеми участниками экспортной цепочки, чтобы российские компании получили поддержку, включая возможности финансовой и нефинансовой продуктовой линейки РЭЦ, а также информационную и консультационную поддержку специалистов в торгпредствах и офисах зарубежной сети РЭЦ", - сказал, выступая на круглом столе, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.Презентация российской продукции была разделена на 3 блока. Первыми с торгпредами пообщались представители отрасли информационных технологий (IT индустрии). Свою продукцию презентовали "Малленом Системс" - один из российских лидеров по разработке и внедрению систем технического зрения для промышленного производства, транспорта, оборонной сферы, ООО "Развитие", разрабатывающая и производящая интерактивные анатомические столы, ООО "Визитек" – один из лидеров по автоматизации промышленной безопасности и эффективности производства.Также были представлены ООО "Орлан" - инновационная компания, занимающаяся цифровизацией строительного рынка, ООО "Элма" - ИТ-компания, разработчик low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения и ООО "Фидесис" - разработчик универсального программного комплекса нового поколения для высокоточных прочностных инженерных расчетов (CAE, computer-aidedengineering).)Затем торговым представителям презентовали продукцию экспортеры фармацевтического кластера и медицинского оборудования - ООО "Аспект Медикал", производящая медоборудование, ООО "НПП "Мелитта", разрабатывающая инновационные плазменно-оптических технологии, обеспечивающих обеззараживание воздуха и открытых поверхностей помещений от всех видов микроорганизмов, вирусов и вредных органических соединений в короткий промежуток времени. А также ЗАО "ОКБ "Ритм", разрабатывающая и производящая высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики и лечения по всему миру и ООО "Инсипром" - разрабатывающее и производящее инсинераторы ИНСИ для термического обезвреживания, утилизации твердых бытовых, биологических и медицинских отходов.Заключительным блоком круглого стола стала презентация компаний из отрасли машиностроения и энерготехнологий, в которых Россия традиционно считается лидером. Торгпредам представили ООО ПНФ "ЛГ Автоматика" - российский разработчик и производитель регулирующих и отсечных клапанов для нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетической, атомной, газодобывающей, газоперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслей промышленности и ООО МНПП "Антракс" - один из ведущих разработчиков и производителей оборудования и интеллектуальных систем для контроля и автоматизации электросетевой инфраструктуры.По его словам, открывающее мероприятие бизнес-миссии РЭЦ на Иннопроме стало "действительно уникальной площадкой для экспортёров, так как на территории России в таком большом составе они собираются крайне редко".
https://ria.ru/20210705/vstrechi-1739903919.html
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россия, российский экспортный центр (рэц), иннопром
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм
. Российский экспортный центр организовал презентацию товаров российских экспортеров для 46 торгпредов, сообщает пресс-служба РЭЦ
.
"На полях крупнейшей промышленной выставки страны INNOPROM 2021 Российский экспортный центр собрал 46 торговых представителей России, чтобы дать возможность отечественным экспортерам напрямую пообщаться с ними и презентовать свою продукцию", - говорится в сообщении.
"Открывая деловую программу этим мероприятием, мы в очередной раз обозначаем значимость задач по продвижению российского экспорта на внешние рынки, а также наличия у экспортеров широкого выбора как финансовых, так и нефинансовых инструментов поддержки и продвижения. Наша главная задача в рамках создания экосистемы поддержки экспорта - использовать сильные стороны каждого участника экосистемы, чтобы каждый экспортер, каждая компания, планирующая выходить на внешние рынки, включая МСП, получила необходимую адресную помощь качественно и в нужный срок. Мы выстраиваем коммуникацию между всеми участниками экспортной цепочки, чтобы российские компании получили поддержку, включая возможности финансовой и нефинансовой продуктовой линейки РЭЦ, а также информационную и консультационную поддержку специалистов в торгпредствах и офисах зарубежной сети РЭЦ", - сказал, выступая на круглом столе, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
Презентация российской продукции была разделена на 3 блока. Первыми с торгпредами пообщались представители отрасли информационных технологий (IT индустрии). Свою продукцию презентовали "Малленом Системс" - один из российских лидеров по разработке и внедрению систем технического зрения для промышленного производства, транспорта, оборонной сферы, ООО "Развитие", разрабатывающая и производящая интерактивные анатомические столы, ООО "Визитек" – один из лидеров по автоматизации промышленной безопасности и эффективности производства.
Также были представлены ООО "Орлан" - инновационная компания, занимающаяся цифровизацией строительного рынка, ООО "Элма" - ИТ-компания, разработчик low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения и ООО "Фидесис" - разработчик универсального программного комплекса нового поколения для высокоточных прочностных инженерных расчетов (CAE, computer-aidedengineering).)
Затем торговым представителям презентовали продукцию экспортеры фармацевтического кластера и медицинского оборудования - ООО "Аспект Медикал", производящая медоборудование, ООО "НПП "Мелитта", разрабатывающая инновационные плазменно-оптических технологии, обеспечивающих обеззараживание воздуха и открытых поверхностей помещений от всех видов микроорганизмов, вирусов и вредных органических соединений в короткий промежуток времени. А также ЗАО "ОКБ "Ритм", разрабатывающая и производящая высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики и лечения по всему миру и ООО "Инсипром" - разрабатывающее и производящее инсинераторы ИНСИ для термического обезвреживания, утилизации твердых бытовых, биологических и медицинских отходов.
Заключительным блоком круглого стола стала презентация компаний из отрасли машиностроения и энерготехнологий, в которых Россия традиционно считается лидером. Торгпредам представили ООО ПНФ "ЛГ Автоматика" - российский разработчик и производитель регулирующих и отсечных клапанов для нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетической, атомной, газодобывающей, газоперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслей промышленности и ООО МНПП "Антракс" - один из ведущих разработчиков и производителей оборудования и интеллектуальных систем для контроля и автоматизации электросетевой инфраструктуры.
"Подводя итоги круглого стола, хочу отметить важность консолидации всех ведомств, оказывающих поддержку нашим экспортерам. Мы, как государственный институт поддержки экспорта на своей площадке объединяем всех участников процесса. Подобные мероприятия позволяют работать в одной системе координат и оказывать всестороннюю поддержку российскому экспорту. Особенно это касается взаимодействия по направлению стран СНГ, которые являются традиционно стратегическими партнерами России в торгово-экономической сфере. Надеемся, что сотрудничество Минпромторга России, зарубежной сети АО "Российский экспортный центр" и Торговых представительств России будет и впредь обеспечивать ту синергию, которую мы имеем на сегодняшний день, что приведет к увеличению объемов экспорта и откроет или укрепит на этих рынках позиции российских экспортно ориентированных компаний. А сегодняшняя встреча станет стартом на пути к открытию новых рынков и заключения новых экспортных контрактов", - сказал Прохоренко.
По его словам, открывающее мероприятие бизнес-миссии РЭЦ на Иннопроме стало "действительно уникальной площадкой для экспортёров, так как на территории России в таком большом составе они собираются крайне редко".