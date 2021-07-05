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Госпитализация папы Римского застала католиков врасплох, заявил священник
Госпитализация папы Римского застала католиков врасплох, заявил священник - РИА Новости, 05.07.2021
Госпитализация папы Римского застала католиков врасплох, заявил священник
Госпитализация папы Римского Франциска оказалась для российских католиков настолько неожиданной, что в храмах не проводились молитвы о его здравии, рассказал... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:25
2021-07-05T12:25
2021-07-05T12:25
религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госпитализация папы Римского Франциска оказалась для российских католиков настолько неожиданной, что в храмах не проводились молитвы о его здравии, рассказал РИА Новости в понедельник генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов."Централизованно (молитвы) не шли, потому что это было для всех полной неожиданностью. Но я уверен, что и верующие, и общины включили прощения о здравии папы в свои молитвы. Папа Франциск, слава Богу, радует своим здоровьем", - сказал он.Ранее сообщалось, что папе Римскому Франциску была успешно сделана хирургическая операция на кишечнике. Источники, близкие к Святому престолу, подтвердили РИА Новости, что она была запланирована уже некоторое время назад, и врачи просто ожидали момента, когда папа Франциск будет не так сильно занят церковными делами. Согласно информации из медицинских источников, госпитализация 84-летнего понтифика продлится не менее пяти дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/vatikan-1739235631.html
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франциск (хорхе марио бергольо)