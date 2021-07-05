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Туризм
https://ria.ru/20210705/gagra-1739896426.html
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре - РИА Новости, 05.07.2021
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
Спасена россиянка, купавшаяся во время шторма в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:10
2021-07-05T12:15
туризм
гагра
мчс абхазии
абхазия
происшествия
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СУХУМ, 5 июл - РИА Новости. Спасена россиянка, купавшаяся во время шторма в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Накануне ведомство рассказало, что 42-летний турист из Саратова Павел Данков утонул во время шторма в Гагре."Сегодня, 5 июля, там же в Гагре едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. ЧП произошло в 8 часов утра. По счастливой случайности, ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды", - говорится в сообщении.В воскресенье вечером сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Сотрудники МЧС и военнослужащие минобороны республики ликвидируют последствия стихийного бедствия. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
https://ria.ru/20210625/abkhaziya-1738566942.html
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гагра, мчс абхазии, абхазия, происшествия
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
12:10 05.07.2021 (обновлено: 12:15 05.07.2021)
 
© Sputnik / Илона Хварцкия / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Туристку из России, купавшуюся в шторм в Гагре, удалось вытащить на берег

Читать ria.ru в
СУХУМ, 5 июл - РИА Новости. Спасена россиянка, купавшаяся во время шторма в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Накануне ведомство рассказало, что 42-летний турист из Саратова Павел Данков утонул во время шторма в Гагре.
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"Сегодня, 5 июля, там же в Гагре едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. ЧП произошло в 8 часов утра. По счастливой случайности, ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды", - говорится в сообщении.
В воскресенье вечером сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Сотрудники МЧС и военнослужащие минобороны республики ликвидируют последствия стихийного бедствия. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
 
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