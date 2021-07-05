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Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре - РИА Новости, 05.07.2021
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
Спасена россиянка, купавшаяся во время шторма в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:10
2021-07-05T12:10
2021-07-05T12:15
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СУХУМ, 5 июл - РИА Новости. Спасена россиянка, купавшаяся во время шторма в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Накануне ведомство рассказало, что 42-летний турист из Саратова Павел Данков утонул во время шторма в Гагре."Сегодня, 5 июля, там же в Гагре едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. ЧП произошло в 8 часов утра. По счастливой случайности, ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды", - говорится в сообщении.В воскресенье вечером сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Сотрудники МЧС и военнослужащие минобороны республики ликвидируют последствия стихийного бедствия. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
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гагра, мчс абхазии, абхазия, происшествия
Россиянка едва не утонула, купаясь в шторм в Гагре
12:10 05.07.2021 (обновлено: 12:15 05.07.2021)
Туристку из России, купавшуюся в шторм в Гагре, удалось вытащить на берег