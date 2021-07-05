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"Майор Гром: Чумной Доктор" впервые появится на российском ТВ
"Майор Гром: Чумной Доктор" впервые появится на российском ТВ - РИА Новости, 05.07.2021
"Майор Гром: Чумной Доктор" впервые появится на российском ТВ
Русское Кино 11 июля в 19:00. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:06
2021-07-05T14:06
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МОСКВА, 5 июл - ТК TV1000. Один из главных российских фильмов этого года – первую отечественную экранизацию комиксов "Майор Гром: Чумной Доктор" – впервые покажут на российском телевидении. Долгожданная телепремьера кинокомикса режиссера Олега Трофима эксклюзивно состоится на телеканале TV1000 Русское Кино 11 июля в 19:00. Появления первого российского фильма по мотивам оригинальной серии комиксов издательства Bubble о приключениях майора МВД из Санкт-Петербурга Игоря Грома любители супергероики ждали несколько лет – короткометражка "Майор Гром" вышла в 2017-м и заинтриговала широкие массы поклонников жанра. И фанаты наконец-то дождались: первые два тома, в которых рассказывается о противостоянии крутого майора таинственному и коварному Чумному Доктору, легли в основу эпической ленты с хронометражем более двух часов, яркими спецэффектами и многочисленными остроумными отсылками к отечественной киноклассике и современной российской действительности. Главный герой – следователь петербургской полиции майор Гром, которого играет стремительно набирающий популярность молодой актёр Тихон Жизневский (дилогия "На игре", сериал "Топи", "Огонь"). За высокую эффективность и профессионализм майора очень высоко ценит начальство в лице генерал-полковника Фёдора Прокопенко (не нуждающийся в представлениях Алексей Маклаков). Однако радикальные методы подчинённого нередко вызывают у него яростный протест. Коллеги смотрят с уважением и некоторой опаской. Единственным, кому - с большим трудом - удаётся хоть как-то сблизиться с суровым борцом с преступностью, становится молодой, но амбициозный напарник Дмитрий Дубин (Александр Сетейкин). Вместе с Дубиным и пробивной журналисткой Юлией Пчёлкиной (звёздная Любовь Аксёнова), нашедшей ключ к сердцу нелюдимого майора, Грому предстоит раскрыть и обезвредить жуткого Чумного Доктора – опасного и могущественного преступника, нагло вершащего публичный самосуд на улицах северной столицы. Режиссёром комикс-блокбастера с бюджетом в 365 миллионов рублей выступил Олег Трофим, дебютировавший в 2018 году резонансным мюзиклом "Лёд", собравшим в прокате впечатляющую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Новой ленте постановщика тоже есть чем похвастаться: фильм получил положительные отзывы отечественных критиков и привлек внимание западных стриминговых платформ. А российская публика уже успела оценить впечатляющие визуальные эффекты, качественный юмор и, конечно, оригинальный сеттинг, в рамках которого Санкт-Петербург превратился в своего рода "русский Готэм". Стриминг телеканала TV1000 Русское Кино также доступен в онлайн-кинотеатре ViP Play.Канал TV1000 Русское Кино предлагает к просмотру многообразие отечественных картин от новинок до советской классики. Телеканал входит в группу каналов Viasat наряду с 7-ю другими каналами разных тематик от кино до документалистики.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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60
пресс-релизы

"Майор Гром: Чумной Доктор" впервые появится на российском ТВ

14:06 05.07.2021
 
© ТК TV1000"Майор Гром: Чумной Доктор" впервые появится на российском ТВ
Майор Гром: Чумной Доктор впервые появится на российском ТВ
© ТК TV1000
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - ТК TV1000. Один из главных российских фильмов этого года – первую отечественную экранизацию комиксов "Майор Гром: Чумной Доктор" – впервые покажут на российском телевидении. Долгожданная телепремьера кинокомикса режиссера Олега Трофима эксклюзивно состоится на телеканале TV1000 Русское Кино 11 июля в 19:00.
Появления первого российского фильма по мотивам оригинальной серии комиксов издательства Bubble о приключениях майора МВД из Санкт-Петербурга Игоря Грома любители супергероики ждали несколько лет – короткометражка "Майор Гром" вышла в 2017-м и заинтриговала широкие массы поклонников жанра. И фанаты наконец-то дождались: первые два тома, в которых рассказывается о противостоянии крутого майора таинственному и коварному Чумному Доктору, легли в основу эпической ленты с хронометражем более двух часов, яркими спецэффектами и многочисленными остроумными отсылками к отечественной киноклассике и современной российской действительности.
Главный герой – следователь петербургской полиции майор Гром, которого играет стремительно набирающий популярность молодой актёр Тихон Жизневский (дилогия "На игре", сериал "Топи", "Огонь"). За высокую эффективность и профессионализм майора очень высоко ценит начальство в лице генерал-полковника Фёдора Прокопенко (не нуждающийся в представлениях Алексей Маклаков). Однако радикальные методы подчинённого нередко вызывают у него яростный протест. Коллеги смотрят с уважением и некоторой опаской. Единственным, кому - с большим трудом - удаётся хоть как-то сблизиться с суровым борцом с преступностью, становится молодой, но амбициозный напарник Дмитрий Дубин (Александр Сетейкин). Вместе с Дубиным и пробивной журналисткой Юлией Пчёлкиной (звёздная Любовь Аксёнова), нашедшей ключ к сердцу нелюдимого майора, Грому предстоит раскрыть и обезвредить жуткого Чумного Доктора – опасного и могущественного преступника, нагло вершащего публичный самосуд на улицах северной столицы.
Режиссёром комикс-блокбастера с бюджетом в 365 миллионов рублей выступил Олег Трофим, дебютировавший в 2018 году резонансным мюзиклом "Лёд", собравшим в прокате впечатляющую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Новой ленте постановщика тоже есть чем похвастаться: фильм получил положительные отзывы отечественных критиков и привлек внимание западных стриминговых платформ. А российская публика уже успела оценить впечатляющие визуальные эффекты, качественный юмор и, конечно, оригинальный сеттинг, в рамках которого Санкт-Петербург превратился в своего рода "русский Готэм".
Стриминг телеканала TV1000 Русское Кино также доступен в онлайн-кинотеатре ViP Play.
Канал TV1000 Русское Кино предлагает к просмотру многообразие отечественных картин от новинок до советской классики. Телеканал входит в группу каналов Viasat наряду с 7-ю другими каналами разных тематик от кино до документалистики.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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