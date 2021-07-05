https://ria.ru/20210705/filippiny-1739884252.html
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах - РИА Новости, 05.07.2021
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах
Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:19
2021-07-05T11:19
2021-07-05T11:20
с-130
крушение военного самолета на филиппинах
родриго дутерте
владимир путин
филиппины
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета, сообщается на сайте Кремля.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20210704/samolet-1739792697.html
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с-130, крушение военного самолета на филиппинах, родриго дутерте, владимир путин, филиппины, в мире
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах
11:19 05.07.2021 (обновлено: 11:20 05.07.2021)
Путин выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета на Филиппинах