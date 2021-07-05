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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах - РИА Новости, 05.07.2021
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах
Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:19
2021-07-05T11:20
с-130
крушение военного самолета на филиппинах
родриго дутерте
владимир путин
филиппины
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета, сообщается на сайте Кремля.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
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с-130, крушение военного самолета на филиппинах, родриго дутерте, владимир путин, филиппины, в мире
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Филиппинах
11:19 05.07.2021 (обновлено: 11:20 05.07.2021)
 
© REUTERS / PHILIPPINES ARMY JFT SULUКрушение самолета C-130 ВВС Филиппин
Крушение самолета C-130 ВВС Филиппин - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / PHILIPPINES ARMY JFT SULU

Путин выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета на Филиппинах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета, сообщается на сайте Кремля.
Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
Вчера, 09:54
Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах
 
С-130Крушение военного самолета на ФилиппинахРодриго ДутертеВладимир ПутинФилиппиныВ мире
 
 
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