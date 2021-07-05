https://ria.ru/20210705/evro-1739938245.html

Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек - РИА Новости, 05.07.2021

Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:46

2021-07-05T14:46

2021-07-05T14:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

евро

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,6 копейки, составив 79,5069 рубля.

https://ria.ru/20210702/valyuta-1739096401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро, экономика