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Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек - РИА Новости, 05.07.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:46
2021-07-05T14:46
2021-07-05T14:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
евро
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,6 копейки, составив 79,5069 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро, экономика
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек, до 87,03 рубля