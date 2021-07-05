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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210705/evro-1739938245.html
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек - РИА Новости, 05.07.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:46
2021-07-05T14:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
евро
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,6 копейки, составив 79,5069 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро, экономика
Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек
14:46 05.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве
Электронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Официальный курс евро на вторник снизился на пять копеек, до 87,03 рубля

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,76 копейки - до 87,0272 рубля, курс доллара - на 26,35 копейки, до 73,354 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,6 копейки, составив 79,5069 рубля.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)евроЭкономика
 
 
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