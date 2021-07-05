https://ria.ru/20210705/ekonomika-1739862250.html

Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России

Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России - РИА Новости, 05.07.2021

Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России

Каждая новая волна пандемии коронавируса обходится России в 1% ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:45

2021-07-05T08:45

2021-07-05T08:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

национальное рейтинговое агентство

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каждая новая волна пандемии коронавируса обходится России в 1% ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.По словам главы НРА, если государству удастся повысить не только финансовую, но и медицинскую грамотность населения, это положительно скажется на экономике страны.В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Позже обязательную вакцинацию от коронавируса ряда категорий граждан объявили еще несколько регионов РФ.В конце месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся.

https://ria.ru/20210705/uscherb-1739857201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, национальное рейтинговое агентство, экономика