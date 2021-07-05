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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/ekonomika-1739862250.html
Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России
Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России - РИА Новости, 05.07.2021
Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России
Каждая новая волна пандемии коронавируса обходится России в 1% ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:45
2021-07-05T08:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
национальное рейтинговое агентство
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каждая новая волна пандемии коронавируса обходится России в 1% ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.По словам главы НРА, если государству удастся повысить не только финансовую, но и медицинскую грамотность населения, это положительно скажется на экономике страны.В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Позже обязательную вакцинацию от коронавируса ряда категорий граждан объявили еще несколько регионов РФ.В конце месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, национальное рейтинговое агентство, экономика
Эксперт оценила влияние новой волны пандемии на экономику России
08:45 05.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтолики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре Columbus в Москве
Столики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава Национального рейтингового агентства оценила влияние новой волны пандемии на экономику

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каждая новая волна пандемии коронавируса обходится России в 1% ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Каждая новая эпидемическая волна стоит России, по оценкам НРА, 1% ВВП. Поэтому важно, какими темпами будет идти вакцинация, какими темпами будет расти число зараженных вирусом", - сказала она.
По словам главы НРА, если государству удастся повысить не только финансовую, но и медицинскую грамотность населения, это положительно скажется на экономике страны.
В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.
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Позже обязательную вакцинацию от коронавируса ряда категорий граждан объявили еще несколько регионов РФ.
В конце месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНациональное рейтинговое агентствоЭкономика
 
 
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