https://ria.ru/20210705/delo-1739872019.html

В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения

В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения - РИА Новости, 05.07.2021

В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения

Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц двух коммунальных организаций в Челябинской области, которые собрали с населения более 45 миллионов рублей... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:17

2021-07-05T10:17

2021-07-05T10:17

россия

жкх

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц двух коммунальных организаций в Челябинской области, которые собрали с населения более 45 миллионов рублей за оплату энергоресурсов, но средства поставщику не перечислили, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.В сообщении отмечается, что прокуратура города Еманжелинска установила, что руководители теплоснабжающих предприятий ООО "Коммунальные системы" и ООО "Корвет" с ноября 2020 года по март 2021 года скрыли собранные от населения денежные средства за полученные энергоресурсы по договору поставки газа с ООО "НОВАТЭК - Челябинск". Это повлекло образование задолженности в размере более 45 миллионов рублей. Так, потребители своевременно вносили плату за энергосурсы, собираемость платежей составила более 90%, но, как выяснилось, полученные от населения денежные средства должностные лица использовали на иные цели. На счетах предприятий указанные денежные средства отсутствуют, поясняет пресс-центр прокуратуры."По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210629/krym-1739020155.html

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россия, жкх, челябинская область, происшествия