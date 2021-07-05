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В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения
В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения - РИА Новости, 05.07.2021
В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения
Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц двух коммунальных организаций в Челябинской области, которые собрали с населения более 45 миллионов рублей... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:17
2021-07-05T10:17
россия
жкх
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц двух коммунальных организаций в Челябинской области, которые собрали с населения более 45 миллионов рублей за оплату энергоресурсов, но средства поставщику не перечислили, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.В сообщении отмечается, что прокуратура города Еманжелинска установила, что руководители теплоснабжающих предприятий ООО "Коммунальные системы" и ООО "Корвет" с ноября 2020 года по март 2021 года скрыли собранные от населения денежные средства за полученные энергоресурсы по договору поставки газа с ООО "НОВАТЭК - Челябинск". Это повлекло образование задолженности в размере более 45 миллионов рублей. Так, потребители своевременно вносили плату за энергосурсы, собираемость платежей составила более 90%, но, как выяснилось, полученные от населения денежные средства должностные лица использовали на иные цели. На счетах предприятий указанные денежные средства отсутствуют, поясняет пресс-центр прокуратуры."По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города, уточняется в сообщении.
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россия, жкх, челябинская область, происшествия
В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения
10:17 05.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В Челябинской области возбудили дело после хищения платежей у населения на 45 миллионов рублей

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц двух коммунальных организаций в Челябинской области, которые собрали с населения более 45 миллионов рублей за оплату энергоресурсов, но средства поставщику не перечислили, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
В сообщении отмечается, что прокуратура города Еманжелинска установила, что руководители теплоснабжающих предприятий ООО "Коммунальные системы" и ООО "Корвет" с ноября 2020 года по март 2021 года скрыли собранные от населения денежные средства за полученные энергоресурсы по договору поставки газа с ООО "НОВАТЭК - Челябинск". Это повлекло образование задолженности в размере более 45 миллионов рублей. Так, потребители своевременно вносили плату за энергосурсы, собираемость платежей составила более 90%, но, как выяснилось, полученные от населения денежные средства должностные лица использовали на иные цели. На счетах предприятий указанные денежные средства отсутствуют, поясняет пресс-центр прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города, уточняется в сообщении.
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