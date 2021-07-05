https://ria.ru/20210705/britantsy-1739889179.html

The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию

The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию - РИА Новости, 05.07.2021

The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию

Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет The Mirror. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:43

2021-07-05T11:43

2021-07-05T12:30

россия

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

великобритания

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Британцы вынуждены ехать за лечением в Россию

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет The Mirror.Отмечается, что трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, поэтому время ожидания процедуры может растягиваться до года. Кроме того, больные должны соответствовать строгим критериям.Из-за этого отчаявшиеся пациенты собирают деньги, чтобы в частном порядке поехать в Россию или Мексику.Своей историей поделилась Минди Ватт, который диагноз поставили в 2014 году. "Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", — считает она.Женщина добавила, что уже через 14 месяцев стала лучше ходить.Как сообщает The Mirror, еще около 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве.

https://ria.ru/20210609/oplata-1736245629.html

https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735195741.html

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россия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, великобритания, москва, мексика, в мире