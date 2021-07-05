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The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию
The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию - РИА Новости, 05.07.2021
The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию
Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет The Mirror. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:43
2021-07-05T12:30
россия
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
великобритания
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в мире
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Британцы вынуждены ехать за лечением в Россию
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет The Mirror.Отмечается, что трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, поэтому время ожидания процедуры может растягиваться до года. Кроме того, больные должны соответствовать строгим критериям.Из-за этого отчаявшиеся пациенты собирают деньги, чтобы в частном порядке поехать в Россию или Мексику.Своей историей поделилась Минди Ватт, который диагноз поставили в 2014 году. "Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", — считает она.Женщина добавила, что уже через 14 месяцев стала лучше ходить.Как сообщает The Mirror, еще около 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве.
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россия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, великобритания, москва, мексика, в мире

The Mirror: британцы вынуждены ехать за лечением в Россию

11:43 05.07.2021 (обновлено: 12:30 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ стационаре НМХЦ имени Пирогова, перепрофилированном для приема пациентов с коронавирусной инфекцией
В стационаре НМХЦ имени Пирогова, перепрофилированном для приема пациентов с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет The Mirror.
Отмечается, что трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) делают лишь в нескольких британских больницах, поэтому время ожидания процедуры может растягиваться до года. Кроме того, больные должны соответствовать строгим критериям.
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"Моя болезнь перестала прогрессировать. Я могу пройти курс физиотерапии и уже вижу некоторые улучшения. Это вселяет в меня надежду", — поделилась Джоселин Колверт, прилетевшая в Россию в марте.

Своей историей поделилась Минди Ватт, который диагноз поставили в 2014 году.
"Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", — считает она.
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Как сообщает The Mirror, еще около 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве.
 
РоссияНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаВеликобританияМоскваМексикаВ мире
 
 
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