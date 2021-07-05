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В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии - РИА Новости, 05.07.2021
В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
Ситуация с нарушением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:28
2021-07-05T18:28
роман протасевич
ryanair
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
вильнюс
оон
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 5 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация с нарушением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен, представляя в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека свой доклад по положению дел в стране.Представленный документ охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. В докладе отмечается, что ситуация с правами человека в стране в это время ухудшилась из-за глубокого политического кризиса, вызванного результатами выборов президента Белоруссии."Ситуация тем более тревожна, что она продолжает ухудшаться: власти, похоже, начали полномасштабную атаку на все гражданское общество, направленную против людей из всех слоев общества", - заявила Марен, представляя доклад.По ее словам, за год в Белоруссии свыше 35 000 человек были произвольно задержаны за осуществление своего права на свободу мирных собраний или выражение солидарности с задержанными. Тысячи людей подверглись насилию, избиениям, унижениям и запугиванию со стороны сотрудников правоохранительных органов, отметила она. В настоящее время порядка 530 человек находятся под стражей из-за своих политических взглядов или деятельности, добавила спецдокладчик ООН."Это в десять раз больше, чем во время последнего поствыборного кризиса в 2011 году. Я присоединяю свой голос к тем, кто призывает к их немедленному освобождению и безусловной реабилитации", - добавила она.В докладе указывается, что политический кризис выявил глубоко укоренившиеся институциональные недостатки государственного аппарата, в частности правоохранительной системы и системы правосудия, которые "используются не для защиты прав человека, а для их ограничения".Спецдокладчик добавляет, что ситуация продолжает ухудшаться в "атмосфере страха и безнаказанности, без привлечения виновных к ответственности". Марен, в частности, отметила недавний инцидент с рейсом авиакомпании Ryanair, который был посажен в Минске после подозрений о наличии на борту бомбы."Этот инцидент, потрясший международное сообщество, иллюстрирует желание властей покончить со всеми формами инакомыслия, проведя чистку общества от элементов, которые они считают нежелательными. Я намеренно выбрала термин "чистка". В настоящее время выбор для белорусов, не разделяющих взгляды своих лидеров, можно свести к трем вариантам: подчиниться, что означает самоцензуру; сопротивляться произволу, что означает арест; или бежать. Подобная форма чистки напоминает те, которые практикуют тоталитарные режимы", - заключила спецдоладчик ООН.Марен призвала Совет ООН продолжать уделять внимание положению в области прав человека в Белоруссии с целью "предотвращения его дальнейшего ухудшения". А также призвала Минск прислушаться к требованиям своих граждан и выполнить рекомендации международных и региональных правозащитных механизмов, чтобы добиться "конкретного улучшения ситуации в стране".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.
https://ria.ru/20210703/lukashenko-1739774862.html
https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html
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роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, вильнюс, оон, сша, в мире
В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
18:28 05.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участника несанкционированной акции в Минске
Задержание сотрудниками правоохранительных органов участника несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Спецдокладчик ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

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ЖЕНЕВА, 5 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация с нарушением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен, представляя в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека свой доклад по положению дел в стране.
Представленный документ охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. В докладе отмечается, что ситуация с правами человека в стране в это время ухудшилась из-за глубокого политического кризиса, вызванного результатами выборов президента Белоруссии.
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"Ситуация тем более тревожна, что она продолжает ухудшаться: власти, похоже, начали полномасштабную атаку на все гражданское общество, направленную против людей из всех слоев общества", - заявила Марен, представляя доклад.
По ее словам, за год в Белоруссии свыше 35 000 человек были произвольно задержаны за осуществление своего права на свободу мирных собраний или выражение солидарности с задержанными. Тысячи людей подверглись насилию, избиениям, унижениям и запугиванию со стороны сотрудников правоохранительных органов, отметила она. В настоящее время порядка 530 человек находятся под стражей из-за своих политических взглядов или деятельности, добавила спецдокладчик ООН.
"Это в десять раз больше, чем во время последнего поствыборного кризиса в 2011 году. Я присоединяю свой голос к тем, кто призывает к их немедленному освобождению и безусловной реабилитации", - добавила она.
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В докладе указывается, что политический кризис выявил глубоко укоренившиеся институциональные недостатки государственного аппарата, в частности правоохранительной системы и системы правосудия, которые "используются не для защиты прав человека, а для их ограничения".
Спецдокладчик добавляет, что ситуация продолжает ухудшаться в "атмосфере страха и безнаказанности, без привлечения виновных к ответственности". Марен, в частности, отметила недавний инцидент с рейсом авиакомпании Ryanair, который был посажен в Минске после подозрений о наличии на борту бомбы.
"Этот инцидент, потрясший международное сообщество, иллюстрирует желание властей покончить со всеми формами инакомыслия, проведя чистку общества от элементов, которые они считают нежелательными. Я намеренно выбрала термин "чистка". В настоящее время выбор для белорусов, не разделяющих взгляды своих лидеров, можно свести к трем вариантам: подчиниться, что означает самоцензуру; сопротивляться произволу, что означает арест; или бежать. Подобная форма чистки напоминает те, которые практикуют тоталитарные режимы", - заключила спецдоладчик ООН.
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Марен призвала Совет ООН продолжать уделять внимание положению в области прав человека в Белоруссии с целью "предотвращения его дальнейшего ухудшения". А также призвала Минск прислушаться к требованиям своих граждан и выполнить рекомендации международных и региональных правозащитных механизмов, чтобы добиться "конкретного улучшения ситуации в стране".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.
 
Роман ПротасевичRyanairАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВильнюсООНСШАВ мире
 
 
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