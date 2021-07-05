Архив святителя Луки Крымского продадут на аукционе в Москве
20:25 05.07.2021 (обновлено: 20:34 05.07.2021)
© предоставлено организаторами аукционаФрагмент пленки с фотографиями святителя Луки
© предоставлено организаторами аукциона
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Архив святителя Луки Крымского (Валентина Войно-Ясенецкого) – всего более 80 предметов, оцененных экспертами в 2 миллиона рублей, – выставят на аукцион в Москве 7 июля, рассказал РИА Новости главный эксперт аукционного дома "12й стул" Иван Ефимов.
"Святитель Лука – в миру выдающийся хирург Валентин Войно-Ясенецский – одна из крупнейших фигур 20 века, основатель школы гнойной хирургии в России. Он единственный священнослужитель, который в СССР получил Сталинскую премию за свои научные труды. Появление у нас не одного, а целого архива вещей, принадлежавших святителю Луке Крымскому – уже само по себе большая ценность. Если называть суммы, то один из самых дорогих лотов архива – часть палитры святителя Луки с изображенным на ней крестьянином, затачивающим косу (стартовая цена – 250 тысяч рублей). Общая же стоимость архива оценена в 2 миллиона рублей. Однако финансовый результат торгов предсказать никогда невозможно", - рассказал РИА Новости Ефимов на предаукционной выставке.
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Он отметил, что самыми ценными – не по стоимости, а по значимости – эксперты считают рукописи святителя.
"Рукописи – отражение его мыслей, то, что он передает нам сегодняшним. Среди них есть речь 19-го года, когда он был еще врачом и открывал школу по медицине в Ташкенте, очерки военных лет, послевоенные воспоминания. Также очень ценной мы считаем рукопись "О зле и страдании", которую он написал в ссылке", - отметил Ефимов.
Кроме того, на аукционе представлено "Послание врачам", в котором святитель Лука пишет, что у врачей очень тяжелый труд и их средняя продолжительность жизни – 40 лет. На торги также выставлены бронзовая чернильница, фотографии из личного архива, поздравление от наркома здравоохранения в связи с получением Сталинской премии (1946 год) и другие личные вещи святителя.
Святитель Лука Крымский (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 14 апреля (27 апреля) 1877 года в Керчи. Выдающийся хирург, основатель школы гнойной хирургии принял священный сан в 1921 году, через два года подстригся в монахи. В 1934 году был издан труд "Очерки гнойной хирургии", который принес ему мировую известность. Архиепископ Лука был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Святитель Лука является автором книг "Дух, душа и тело", "Я полюбил страдания", "Наука и религия".
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