https://ria.ru/20210705/argentina-1739976358.html
Россиянка с дочерью, застрявшая в Аргентине, вернулась на родину
Россиянка с дочерью, застрявшая в Аргентине, вернулась на родину - РИА Новости, 05.07.2021
Россиянка с дочерью, застрявшая в Аргентине, вернулась на родину
Россиянка Анна Николаевская с маленькой дочерью, застрявшая в Аргентине из-за нежелания отца ребенка дать разрешение на выезд, вернулась в родной Новосибирск,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:17
2021-07-05T17:17
2021-07-05T17:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Николаевская с маленькой дочерью, застрявшая в Аргентине из-за нежелания отца ребенка дать разрешение на выезд, вернулась в родной Новосибирск, сообщила РИА Новости сама женщина."Мы уже дома, у нас все хорошо", - сказала Николаевская.Женщина ранее рассказала РИА Новости, что обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой помочь вернуться на родину в Новосибирск. Женщина находилась в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. По ее словам, мужчина отказался возвращаться в Россию и отказался давать ей разрешение на выезд с дочерью.Николаевская, оказавшаяся на грани нищеты, обратилась в аргентинский суд с просьбой разрешить ей выехать с дочерью, которой скоро исполнится два года. Ее обращение поддержало консульство России, направившее письмо суду.В итоге мужчина согласился выдать разрешение на выезд Николаевской с дочерью, оно было нотариально заверено, и женщина смогла покинуть Аргентину.Заведующий консульским отделом Георгий Полин рассказал РИА Новости, что посольство, которое и до этого оказывало поддержку россиянке, также помогло ей и перед вылетом: женщине оплатили нотариальное заверение согласия на выезд, ПЦР-тест, который требует авиакомпания, отвезли ее в аэропорт и сопроводили до самолёта через контроли.
https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591856957.html
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россия, анна кузнецова, аргентина, новосибирск
Россиянка с дочерью, застрявшая в Аргентине, вернулась на родину
Россиянка с дочерью, которая долго не могла выехать из Аргентины, вернулась на родину
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Николаевская с маленькой дочерью, застрявшая в Аргентине из-за нежелания отца ребенка дать разрешение на выезд, вернулась в родной Новосибирск, сообщила РИА Новости сама женщина.
"Мы уже дома, у нас все хорошо", - сказала Николаевская.
Женщина ранее рассказала РИА Новости, что обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой
с просьбой помочь вернуться на родину в Новосибирск. Женщина находилась в Аргентине, куда приехала с будущим отцом своего ребенка в 2019 году. По ее словам, мужчина отказался возвращаться в Россию и отказался давать ей разрешение на выезд с дочерью.
Николаевская, оказавшаяся на грани нищеты, обратилась в аргентинский суд с просьбой разрешить ей выехать с дочерью, которой скоро исполнится два года. Ее обращение поддержало консульство России, направившее письмо суду.
В итоге мужчина согласился выдать разрешение на выезд Николаевской с дочерью, оно было нотариально заверено, и женщина смогла покинуть Аргентину.
Заведующий консульским отделом Георгий Полин рассказал РИА Новости, что посольство, которое и до этого оказывало поддержку россиянке, также помогло ей и перед вылетом: женщине оплатили нотариальное заверение согласия на выезд, ПЦР-тест, который требует авиакомпания, отвезли ее в аэропорт и сопроводили до самолёта через контроли.