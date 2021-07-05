Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не стоит сдавать квартиру неплатежеспособному нанимателю. Сколько наниматель зарабатывает, насколько стабилен его заработок, справится ли он с финансовой нагрузкой, учитывая остальные расходы, следует выяснить еще до подписания договора, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.
"Далее все зависит от предпочтений и обстоятельств арендодателя. У кого-то нет никаких требований. Некоторые не хотят, чтобы в квартире проживали дети, чтобы не обострять отношения с соседями из-за шума", — приводит примеры риелтор.
Но, по ее словам, во всех случаях важно составить договор аренды так, чтобы были описаны все условия проживания — от требований к составу жильцов и графика проверок жилья собственником до порядка досрочного прекращения аренды и штрафов.
Жукова советует составлять документы так, чтобы по ним можно было требовать исполнения условий и представить в полиции или в суде.
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