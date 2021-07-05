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Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру
Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру - РИА Новости, 05.07.2021
Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру
Не стоит сдавать квартиру неплатежеспособному нанимателю. Сколько наниматель зарабатывает, насколько стабилен его заработок, справится ли он с финансовой... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:15
2021-07-05T03:15
мария жукова
россия
аренда
жилье
миэль
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не стоит сдавать квартиру неплатежеспособному нанимателю. Сколько наниматель зарабатывает, насколько стабилен его заработок, справится ли он с финансовой нагрузкой, учитывая остальные расходы, следует выяснить еще до подписания договора, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.Но, по ее словам, во всех случаях важно составить договор аренды так, чтобы были описаны все условия проживания — от требований к составу жильцов и графика проверок жилья собственником до порядка досрочного прекращения аренды и штрафов.Жукова советует составлять документы так, чтобы по ним можно было требовать исполнения условий и представить в полиции или в суде.
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мария жукова, россия, аренда, жилье, миэль, общество

Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру

03:15 05.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области
Жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не стоит сдавать квартиру неплатежеспособному нанимателю. Сколько наниматель зарабатывает, насколько стабилен его заработок, справится ли он с финансовой нагрузкой, учитывая остальные расходы, следует выяснить еще до подписания договора, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.
"Далее все зависит от предпочтений и обстоятельств арендодателя. У кого-то нет никаких требований. Некоторые не хотят, чтобы в квартире проживали дети, чтобы не обострять отношения с соседями из-за шума", — приводит примеры риелтор.
Но, по ее словам, во всех случаях важно составить договор аренды так, чтобы были описаны все условия проживания — от требований к составу жильцов и графика проверок жилья собственником до порядка досрочного прекращения аренды и штрафов.
Жукова советует составлять документы так, чтобы по ним можно было требовать исполнения условий и представить в полиции или в суде.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 03:25
Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
 
Мария ЖуковаРоссияАрендаЖильеМиэльОбщество
 
 
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