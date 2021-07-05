https://ria.ru/20210705/arenda-1739705190.html

Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру

Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру - РИА Новости, 05.07.2021

Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру

Не стоит сдавать квартиру неплатежеспособному нанимателю. Сколько наниматель зарабатывает, насколько стабилен его заработок, справится ли он с финансовой... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:15

2021-07-05T03:15

2021-07-05T03:15

мария жукова

россия

аренда

жилье

миэль

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не стоит сдавать квартиру неплатежеспособному нанимателю. Сколько наниматель зарабатывает, насколько стабилен его заработок, справится ли он с финансовой нагрузкой, учитывая остальные расходы, следует выяснить еще до подписания договора, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.Но, по ее словам, во всех случаях важно составить договор аренды так, чтобы были описаны все условия проживания — от требований к составу жильцов и графика проверок жилья собственником до порядка досрочного прекращения аренды и штрафов.Жукова советует составлять документы так, чтобы по ним можно было требовать исполнения условий и представить в полиции или в суде.

https://ria.ru/20210627/arenda-1738692475.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария жукова, россия, аренда, жилье, миэль, общество