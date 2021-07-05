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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html
Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов
Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов - РИА Новости, 05.07.2021
Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов
Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T20:35
2021-07-05T23:03
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, слова которой РИА Новости привели в пресс-службе РКБ.Ранее зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в Московской области почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19, план выполнен на 48,5 процента."Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания", — сказала Ненастина.По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем COVID-19 остается организм человека. "Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования", — пояснила Ненастина.Она отметила, что вирус меняется, мутация может стать на порядок опаснее исходной версии. "Пока среди нас остаются люди без иммунитета к коронавирусу, всегда есть потенциальный риск появления нового варианта COVID-19 — с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями", — заключила специалист.Московская область занимает третье место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе выявили 2 651 новый случай заражения COVID.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов
20:35 05.07.2021 (обновлено: 23:03 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Эпидемиолог заявил, что антипрививочники помогают коронавирусу совершенствоваться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, слова которой РИА Новости привели в пресс-службе РКБ.
Ранее зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в Московской области почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19, план выполнен на 48,5 процента.
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"Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания", — сказала Ненастина.
По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем COVID-19 остается организм человека.
"Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования", — пояснила Ненастина.
Она отметила, что вирус меняется, мутация может стать на порядок опаснее исходной версии.
"Пока среди нас остаются люди без иммунитета к коронавирусу, всегда есть потенциальный риск появления нового варианта COVID-19 — с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями", — заключила специалист.
Московская область занимает третье место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе выявили 2 651 новый случай заражения COVID.
 
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