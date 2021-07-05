https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html

Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов

Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов - РИА Новости, 05.07.2021

Эпидемиолог назвал антипрививочников инкубаторами для новых штаммов

Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:35

2021-07-05T20:35

2021-07-05T23:03

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, слова которой РИА Новости привели в пресс-службе РКБ.Ранее зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в Московской области почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19, план выполнен на 48,5 процента."Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания", — сказала Ненастина.По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем COVID-19 остается организм человека. "Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования", — пояснила Ненастина.Она отметила, что вирус меняется, мутация может стать на порядок опаснее исходной версии. "Пока среди нас остаются люди без иммунитета к коронавирусу, всегда есть потенциальный риск появления нового варианта COVID-19 — с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями", — заключила специалист.Московская область занимает третье место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе выявили 2 651 новый случай заражения COVID.

https://ria.ru/20210630/putin-1739194235.html

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2021

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