Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
© Фото : Роскосмос
Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на борту МКС
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центр Келдыша (предприятие "Роскосмоса") планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС), следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Отмечается, что предприятие в рамках эксперимента "Капля-2-2" собирается разработать капельный холодильник-излучатель.
В 2014 году на МКС проводился эксперимент "Капля-2", который заключался в испытании в космическом вакууме капельного холодильника-излучателя для космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой. Тогда из-за отказа научной аппаратуры - внезапной остановки вращения ротора активного заборника капель - эксперимент был преждевременно закончен, однако ученые получили необходимые данные.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
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В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".