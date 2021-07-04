https://ria.ru/20210704/zevs-1739783833.html

Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС

Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС - РИА Новости, 04.07.2021

Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС

Центр Келдыша (предприятие "Роскосмоса") планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T03:08

2021-07-04T03:08

2021-07-04T03:08

наука

россия

луна

юрий урличич

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_4:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_3a045179a1dab1a47f24db1e128b6043.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центр Келдыша (предприятие "Роскосмоса") планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС), следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что предприятие в рамках эксперимента "Капля-2-2" собирается разработать капельный холодильник-излучатель.В 2014 году на МКС проводился эксперимент "Капля-2", который заключался в испытании в космическом вакууме капельного холодильника-излучателя для космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой. Тогда из-за отказа научной аппаратуры - внезапной остановки вращения ротора активного заборника капель - эксперимент был преждевременно закончен, однако ученые получили необходимые данные.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".

https://ria.ru/20210701/nauka-1739484728.html

https://ria.ru/20210701/sputnik-1739351927.html

https://ria.ru/20210629/kosmos-1738986670.html

россия

луна

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, юрий урличич, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва