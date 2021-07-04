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Наука
https://ria.ru/20210704/zevs-1739783833.html
Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС - РИА Новости, 04.07.2021
Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
Центр Келдыша (предприятие "Роскосмоса") планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T03:08
2021-07-04T03:08
наука
россия
луна
юрий урличич
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центр Келдыша (предприятие "Роскосмоса") планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС), следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что предприятие в рамках эксперимента "Капля-2-2" собирается разработать капельный холодильник-излучатель.В 2014 году на МКС проводился эксперимент "Капля-2", который заключался в испытании в космическом вакууме капельного холодильника-излучателя для космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой. Тогда из-за отказа научной аппаратуры - внезапной остановки вращения ротора активного заборника капель - эксперимент был преждевременно закончен, однако ученые получили необходимые данные.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
https://ria.ru/20210701/nauka-1739484728.html
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россия, луна, юрий урличич, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва
Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
03:08 04.07.2021
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Роскосмос

Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на борту МКС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центр Келдыша (предприятие "Роскосмоса") планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС), следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Отмечается, что предприятие в рамках эксперимента "Капля-2-2" собирается разработать капельный холодильник-излучатель.
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На модуле "Наука" выявили замечания перед запуском к МКС
В 2014 году на МКС проводился эксперимент "Капля-2", который заключался в испытании в космическом вакууме капельного холодильника-излучателя для космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой. Тогда из-за отказа научной аппаратуры - внезапной остановки вращения ротора активного заборника капель - эксперимент был преждевременно закончен, однако ученые получили необходимые данные.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
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США скрытно запустили спутник с МКС
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
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НаукаРоссияЛунаЮрий УрличичМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
 
 
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