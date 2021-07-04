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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 04.07.2021

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:44

2021-07-04T08:44

2021-07-04T08:44

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

мексика

землетрясение

происшествия

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 02.45 по времени UTC (05.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 108 километрах к северо-западу от города Пуэрто-Вальярта в Мексике, очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210701/vyatgu-1739268738.html

мексика

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), мексика, землетрясение, происшествия, в мире