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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 04.07.2021
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:44
2021-07-04T08:44
2021-07-04T08:44
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
мексика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Мексики, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 02.45 по времени UTC (05.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 108 километрах к северо-западу от города Пуэрто-Вальярта в Мексике, очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), мексика, землетрясение, происшествия, в мире
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6