https://ria.ru/20210704/zemletryasenie-1739784466.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.07.2021
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Чили, сообщил Национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T04:28
2021-07-04T04:28
2021-07-04T04:28
чили
землетрясение
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Чили, сообщил Национальный сейсмологический центр.Глубина толчков составила более 24 километров.О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html
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чили, землетрясение, в мире
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8