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Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму
Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 04.07.2021
Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму
Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объяснил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, чтобы дать дорогу молодому РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:48
2021-07-04T18:58
борис вишневский
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
игорь яковлев
политика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объяснил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, чтобы дать дорогу молодому поколению.О решении одного из основателей "Яблока" отказаться от участия в выборах накануне сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.На предвыборном съезде Явлинский уточнил, что это была его собственная идея.Явлинский добавил, что в списках нашлось место и опытным политикам, в том числе Льву Шлосбергу и Борису Вишневскому.На съезде было объявлено, что "Яблоко" выдвинет на выборы в Госдуму 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника.Как объявил лидер партии Николай Рыбаков, программа, с которой "Яблоко" пойдет на выборы, называется "Свобода и закон". Он подчеркнул, что ставку сделают на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Состав палаты избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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борис вишневский, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, игорь яковлев, политика
Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму
15:48 04.07.2021 (обновлено: 18:58 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Григорий Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объяснил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, чтобы дать дорогу молодому поколению.
О решении одного из основателей "Яблока" отказаться от участия в выборах накануне сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
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На предвыборном съезде Явлинский уточнил, что это была его собственная идея.

"Я убежден, что пришло время открыть возможности для молодого поколения, чтобы вместе заниматься одним делом", — заявил он.

Явлинский добавил, что в списках нашлось место и опытным политикам, в том числе Льву Шлосбергу и Борису Вишневскому.
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На съезде было объявлено, что "Яблоко" выдвинет на выборы в Госдуму 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника.
Как объявил лидер партии Николай Рыбаков, программа, с которой "Яблоко" пойдет на выборы, называется "Свобода и закон". Он подчеркнул, что ставку сделают на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Состав палаты избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.
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