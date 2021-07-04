https://ria.ru/20210704/yavlinskiy-1739818841.html

Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму

Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 04.07.2021

Явлинский объяснил, почему не будет баллотироваться в Госдуму

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объяснил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, чтобы дать дорогу молодому РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:48

2021-07-04T15:48

2021-07-04T18:58

борис вишневский

яблоко

госдума рф

григорий явлинский

игорь яковлев

политика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объяснил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, чтобы дать дорогу молодому поколению.О решении одного из основателей "Яблока" отказаться от участия в выборах накануне сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.На предвыборном съезде Явлинский уточнил, что это была его собственная идея.Явлинский добавил, что в списках нашлось место и опытным политикам, в том числе Льву Шлосбергу и Борису Вишневскому.На съезде было объявлено, что "Яблоко" выдвинет на выборы в Госдуму 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника.Как объявил лидер партии Николай Рыбаков, программа, с которой "Яблоко" пойдет на выборы, называется "Свобода и закон". Он подчеркнул, что ставку сделают на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Состав палаты избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

https://ria.ru/20210704/yabloko-1739808968.html

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борис вишневский, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, игорь яковлев, политика