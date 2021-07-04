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Эксперт назвал опасный способ вложения денег
Эксперт назвал опасный способ вложения денег - РИА Новости, 04.07.2021
Эксперт назвал опасный способ вложения денег
Самое опасное, когда инвесторы-новички вкладывают большую часть капитала в высокорисковые инструменты, надеясь, что удача и чутье их не подведут. Но надежнее не РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T02:15
2021-07-04T02:17
федор сидоров
россия
инвестиции
сша
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самое опасное, когда инвесторы-новички вкладывают большую часть капитала в высокорисковые инструменты, надеясь, что удача и чутье их не подведут. Но надежнее не соблазняться на обещания высокого дохода, а иметь сбалансированный по уровню риска инвестиционный портфель с хорошей диверсификацией, рассказал агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.Только так можно надежно вкладывать средства на долгий срок.Что касается криптовалют, то это слишком рискованный способ вложения средств, невзирая на обещания высокого дохода. Их цена зависить от самых разных факторов и может резко меняться. Если государства ужесточат регулирование этой сферы, котировки криптовалют могут просесть, заключил он.
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федор сидоров, россия, инвестиции, сша, деньги, общество, экономика

Эксперт назвал опасный способ вложения денег

02:15 04.07.2021 (обновлено: 02:17 04.07.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самое опасное, когда инвесторы-новички вкладывают большую часть капитала в высокорисковые инструменты, надеясь, что удача и чутье их не подведут. Но надежнее не соблазняться на обещания высокого дохода, а иметь сбалансированный по уровню риска инвестиционный портфель с хорошей диверсификацией, рассказал агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
Только так можно надежно вкладывать средства на долгий срок.
“Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции”, — считает эксперт.
Что касается криптовалют, то это слишком рискованный способ вложения средств, невзирая на обещания высокого дохода. Их цена зависить от самых разных факторов и может резко меняться. Если государства ужесточат регулирование этой сферы, котировки криптовалют могут просесть, заключил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 02:15
Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода
 
Федор СидоровРоссияИнвестицииСШАДеньгиОбществоЭкономика
 
 
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