https://ria.ru/20210704/vlozhenie-1739703447.html

Эксперт назвал опасный способ вложения денег

Эксперт назвал опасный способ вложения денег - РИА Новости, 04.07.2021

Эксперт назвал опасный способ вложения денег

Самое опасное, когда инвесторы-новички вкладывают большую часть капитала в высокорисковые инструменты, надеясь, что удача и чутье их не подведут. Но надежнее не РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T02:15

2021-07-04T02:15

2021-07-04T02:17

федор сидоров

россия

инвестиции

сша

деньги

общество

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самое опасное, когда инвесторы-новички вкладывают большую часть капитала в высокорисковые инструменты, надеясь, что удача и чутье их не подведут. Но надежнее не соблазняться на обещания высокого дохода, а иметь сбалансированный по уровню риска инвестиционный портфель с хорошей диверсификацией, рассказал агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.Только так можно надежно вкладывать средства на долгий срок.Что касается криптовалют, то это слишком рискованный способ вложения средств, невзирая на обещания высокого дохода. Их цена зависить от самых разных факторов и может резко меняться. Если государства ужесточат регулирование этой сферы, котировки криптовалют могут просесть, заключил он.

https://ria.ru/20210625/vlozhenie-1738520609.html

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2021

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федор сидоров, россия, инвестиции, сша, деньги, общество, экономика