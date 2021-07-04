Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой - РИА Новости, 04.07.2021
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
Представители сети магазинов "ВкусВилл" извинились перед клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:34
2021-07-04T20:34
россия
вкусвилл
семья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153229/44/1532294470_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_4708e5b8fd652f56ed3927f2a9f46b4d.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Представители сети магазинов "ВкусВилл" извинились перед клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи.Ранее материал вызвал резкую критику в Сети."На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", — сообщается на странице, где ранее находилась статья.В компании отметили, что не намерены заниматься репрезентацией каких бы то ни было политических и социальных взглядов.
https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html
https://ria.ru/20201209/pesnya-1588430959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153229/44/1532294470_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_945502c993517efce04d41fb3b76e8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вкусвилл, семья, общество
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
20:34 04.07.2021
 
© Фото : Студия Артемия ЛебедеваНовый дизайн для магазина "ВкусВилл"
Новый дизайн для магазина ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Студия Артемия Лебедева

"ВкусВилл" извинился за публикацию рекламы с однополой парой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Представители сети магазинов "ВкусВилл" извинились перед клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи.
Ранее материал вызвал резкую критику в Сети.
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:11
России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много
"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", — сообщается на странице, где ранее находилась статья.
В компании отметили, что не намерены заниматься репрезентацией каких бы то ни было политических и социальных взглядов.
Покупатель в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 15:07
На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"
 
РоссияВкусВиллСемьяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22ЦИАМ на МАКС-2021 покажет первые электросамолеты
08:21Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
Лента новостейМолния