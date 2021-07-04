https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой - РИА Новости, 04.07.2021
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
Представители сети магазинов "ВкусВилл" извинились перед клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:34
2021-07-04T20:34
2021-07-04T20:34
россия
вкусвилл
семья
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Представители сети магазинов "ВкусВилл" извинились перед клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи.Ранее материал вызвал резкую критику в Сети."На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", — сообщается на странице, где ранее находилась статья.В компании отметили, что не намерены заниматься репрезентацией каких бы то ни было политических и социальных взглядов.
https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html
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россия, вкусвилл, семья, общество
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
"ВкусВилл" извинился за публикацию рекламы с однополой парой