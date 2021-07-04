https://ria.ru/20210704/vertolet-1739800739.html

В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку

В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 04.07.2021

В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ в воскресенье в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:48

2021-07-04T11:48

2021-07-04T13:24

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739802006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6290828dd724d0eb3cb150be93ea32b5.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ в воскресенье в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет", — рассказал представитель экстренных служб.Марка вертолета и подробности происшествия уточняются, добавил собеседник агентства.Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, нет, разрушений также нет, позже сообщило МЧС России.В 10:20 мск спасателям поступило сообщение о том, что вблизи города Прохладный Кабардино-Балкарии при орошении сельхозугодий произошла жесткая посадка вертолета Ми-2."Разрушений нет. По предварительной данным, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС.Пилота вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в субботу в Кабардино-Балкарии, пока не нашли, позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Дверь в кабину вертолета была открыта, внутри пилота не нашли", — сказал представитель экстренных служб.Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительным данным, сегодня при проведении авиационно-химических работ в районе г. Прохладный совершил жесткую посадку вертолет. Следователи Минераловодского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия