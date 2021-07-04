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В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку
В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 04.07.2021
В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ в воскресенье в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:48
2021-07-04T13:24
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ в воскресенье в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет", — рассказал представитель экстренных служб.Марка вертолета и подробности происшествия уточняются, добавил собеседник агентства.Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, нет, разрушений также нет, позже сообщило МЧС России.В 10:20 мск спасателям поступило сообщение о том, что вблизи города Прохладный Кабардино-Балкарии при орошении сельхозугодий произошла жесткая посадка вертолета Ми-2."Разрушений нет. По предварительной данным, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС.Пилота вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в субботу в Кабардино-Балкарии, пока не нашли, позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Дверь в кабину вертолета была открыта, внутри пилота не нашли", — сказал представитель экстренных служб.Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительным данным, сегодня при проведении авиационно-химических работ в районе г. Прохладный совершил жесткую посадку вертолет. Следователи Минераловодского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку
11:48 04.07.2021 (обновлено: 13:24 04.07.2021)
 
© Фото : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской РеспубликеЖесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики
Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской Республике

Вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ в Кабардино-Балкарии

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку при проведении сельхозработ в воскресенье в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет", — рассказал представитель экстренных служб.
Марка вертолета и подробности происшествия уточняются, добавил собеседник агентства.
Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, нет, разрушений также нет, позже сообщило МЧС России.
© Фото : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской РеспубликеЖесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики
Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской Республике
Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики
В 10:20 мск спасателям поступило сообщение о том, что вблизи города Прохладный Кабардино-Балкарии при орошении сельхозугодий произошла жесткая посадка вертолета Ми-2.
"Разрушений нет. По предварительной данным, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС.
Пилота вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в субботу в Кабардино-Балкарии, пока не нашли, позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Дверь в кабину вертолета была открыта, внутри пилота не нашли", — сказал представитель экстренных служб.
Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, сегодня при проведении авиационно-химических работ в районе г. Прохладный совершил жесткую посадку вертолет. Следователи Минераловодского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
© Фото : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской РеспубликеЖесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики
Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : ГУМЧС Росси по Кабардино-Балкарской Республике
Жесткая посадка вертолета Ми-2 в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики
 
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