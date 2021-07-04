https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739850223.html

В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 04.07.2021

В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для отдельных категорий жителей, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T23:31

2021-07-04T23:31

2021-07-04T23:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739582752_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a09960453a6b0378fabdc499fc7d434f.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для отдельных категорий жителей, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона.В частности, прививки потребуется сделать гражданам, работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ.Отмечается, что вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа - вторым компонентом вакцины.

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омская область