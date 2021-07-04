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В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 04.07.2021
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для отдельных категорий жителей, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T23:31
2021-07-04T23:31
2021-07-04T23:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для отдельных категорий жителей, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона.В частности, прививки потребуется сделать гражданам, работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ.Отмечается, что вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа - вторым компонентом вакцины.
омская область
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РИА Новости
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омская область
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
23:31 04.07.2021 (обновлено: 23:52 04.07.2021)
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области
для отдельных категорий жителей, говорится в постановлении Роспотребнадзора
региона.
В частности, прививки потребуется сделать гражданам, работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ.
Отмечается, что вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.
Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа - вторым компонентом вакцины.