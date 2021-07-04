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Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов - РИА Новости, 04.07.2021
Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов
Вопрос о вакцинации от COVID-19 иностранных студентов без ОМС, дающего им право на бесплатную прививку, будет решен в ближайшее время, сообщила заместитель... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:13
2021-07-04T16:13
2021-07-04T16:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
здоровье - общество
образование - общество
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ПСКОВ, 4 июл - РИА Новости. Вопрос о вакцинации от COVID-19 иностранных студентов без ОМС, дающего им право на бесплатную прививку, будет решен в ближайшее время, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова."Из нашего континента не все иностранные студенты выехали в свои страны, и не все перешли на онлайн-обучение. Некоторые по-прежнему остались и учатся на территории РФ. Этот вопрос мы поставили перед Минздравом и Роспотребнадзором, потому что у иностранного студента нет полиса ОМС. Юридически мы не можем его вакцинировать бесплатно. Возникает вопрос, как дальше это будет решаться... Думаю, в ближайшее время такое решение будет принято", - сказала Бочарова на пресс-конференции.По ее словам, вакцинацию иностранных студентов следует провести до сентября текущего года.Она добавила, что "при этом мы не должны сбрасывать со счетов добровольный характер" вакцинирования.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, образование - общество
Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации от COVID-19 иностранных студентов без ОМС