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Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов

Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов - РИА Новости, 04.07.2021

Минобрнауки пообещало решить вопрос о вакцинации иностранных студентов

Вопрос о вакцинации от COVID-19 иностранных студентов без ОМС, дающего им право на бесплатную прививку, будет решен в ближайшее время, сообщила заместитель... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:13

2021-07-04T16:13

2021-07-04T16:13

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

здоровье - общество

образование - общество

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ПСКОВ, 4 июл - РИА Новости. Вопрос о вакцинации от COVID-19 иностранных студентов без ОМС, дающего им право на бесплатную прививку, будет решен в ближайшее время, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова."Из нашего континента не все иностранные студенты выехали в свои страны, и не все перешли на онлайн-обучение. Некоторые по-прежнему остались и учатся на территории РФ. Этот вопрос мы поставили перед Минздравом и Роспотребнадзором, потому что у иностранного студента нет полиса ОМС. Юридически мы не можем его вакцинировать бесплатно. Возникает вопрос, как дальше это будет решаться... Думаю, в ближайшее время такое решение будет принято", - сказала Бочарова на пресс-конференции.По ее словам, вакцинацию иностранных студентов следует провести до сентября текущего года.Она добавила, что "при этом мы не должны сбрасывать со счетов добровольный характер" вакцинирования.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, образование - общество