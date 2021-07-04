https://ria.ru/20210704/universitet-1739840267.html

"Летний университет" Союзного государства открылся в Пскове

"Летний университет" Союзного государства открылся в Пскове - РИА Новости, 04.07.2021

"Летний университет" Союзного государства открылся в Пскове

Глобальная цель масштабного проекта Союзного государства "Летний университет" - формирование стратегических направлений взаимодействия России и Белоруссии в... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:51

2021-07-04T19:51

2021-07-04T19:51

союзное государство

россия

ргсу

рэу имени г. в. плеханова

владивосток

белоруссия

общество

в мире

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глобальная цель масштабного проекта Союзного государства "Летний университет" - формирование стратегических направлений взаимодействия России и Белоруссии в сфере образования и науки, сообщила замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова на открытии проекта в воскресенье в Пскове.В рамках проекта одновременно с ПсковГУ с 4 по 18 июля белорусских студентов разных специальностей (всего около 700 человек) примут еще 11 университетов из семи федеральных округов России – от Калининграда до Владивостока. "Одна из целей Союзного государства – создание единого образовательного пространства. На территории Белоруссии уже больше 20 лет действуют два филиала российских вузов – РЭУ имени Плеханова и РГСУ, но нам показалось, что этого взаимодействия недостаточно. Общение студенчества должно проходить на регулярной основе. И мы подумали о том формате, который привычен для студентов, - летний лагерь, но с образовательным уклоном. И сегодня мы даем старт проекту "Летний университет" и принимаем белорусских студентов в разных городах России", – привели в Постоянном Комитете Союзного государства слова Бочаровой.Ее коллега - ректор ПсковГУ Наталья Ильина - заметила, что "Летний университет" вырос из математической школы для учащихся России и Белоруссии, которая состоялась в псковском университете в 2019 году."После этой программы все спрашивали, будет ли еще нечто подобное. Формат оказался очень востребованным. И вот мы попали в столь масштабный проект, участниками которого хотели бы стать многие вузы России. Сейчас их 12 – это семь округов страны. Надеюсь, эти две недели станут особенными, уникальными для студентов из Белоруссии. От лица ПсковГУ скажу, что мы максимально покажем как меняется образование в нашей стране, как мы, вузы, меняемся, исходя из потребностей сегодняшней молодежи", - сказала Ильина.Замглавы Минобрнауки РФ, в свою очередь, отметила, что Россия реагирует на потребности рынка труда Белоруссии. Так, в филиалах российских вузов в Минске в этом году открылись шесть новых программ подготовки инженеров.По словам Бочаровой, в этом плане и в России, и в Белоруссии ситуация идентичная: инженерных специальностей по-прежнему не хватает. Она добавила, что в предстоящем учебном году число новых специальностей по данному профилю в белорусских филиалах российских вузов вновь возрастет.

https://ria.ru/20210704/pamyat-1739819407.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html

россия

владивосток

белоруссия

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россия, ргсу, рэу имени г. в. плеханова, владивосток, белоруссия, общество, в мире