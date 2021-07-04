Песков назвал Турцию примером, что со странами НАТО возможно партнерство
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров
Песков: на примере Турции видно, что даже с членами НАТО можно строить партнерские отношения
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Турция является страной НАТО, но ее отношения с Россией являются примером того, что даже с членами НАТО можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин." телеканала "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву.
Песков отметил, что это также является свидетельством того, что даже страны-члены НАТО, несмотря на непререкаемую дисциплину в этом блоке, "которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся Соединённые Штаты Америки", могут сохранять свою суверенность и занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности.
"Поэтому отношения с Турцией в этом контексте очень важны, и скорее эти отношения являются стабилизирующими для нашего региона", — добавил Песков.