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Песков назвал Турцию примером, что со странами НАТО возможно партнерство

Песков назвал Турцию примером, что со странами НАТО возможно партнерство - РИА Новости, 04.07.2021

Песков назвал Турцию примером, что со странами НАТО возможно партнерство

Турция является страной НАТО, но ее отношения с Россией являются примером того, что даже с членами НАТО можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:24

2021-07-04T14:24

2021-07-04T14:24

россия

нато

дмитрий песков

турция

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Турция является страной НАТО, но ее отношения с Россией являются примером того, что даже с членами НАТО можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что это также является свидетельством того, что даже страны-члены НАТО, несмотря на непререкаемую дисциплину в этом блоке, "которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся Соединённые Штаты Америки", могут сохранять свою суверенность и занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности."Поэтому отношения с Турцией в этом контексте очень важны, и скорее эти отношения являются стабилизирующими для нашего региона", — добавил Песков.

россия

турция

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россия, нато, дмитрий песков, турция, политика