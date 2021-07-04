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Песков предложил не говорить об апокалиптических сценариях
Песков предложил не говорить об апокалиптических сценариях - РИА Новости, 04.07.2021
Песков предложил не говорить об апокалиптических сценариях
Россия отдает себе отчет в том, что никто не будет отказываться от ее сдерживания, но говорить о таких апокалиптических сценариях, как Карибский кризис, не... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:07
2021-07-04T15:07
2021-07-04T15:07
россия
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Россия отдает себе отчет в том, что никто не будет отказываться от ее сдерживания, но говорить о таких апокалиптических сценариях, как Карибский кризис, не стоит, так как решительность России с каждым разом становится все более понятной ее оппонентам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я все-таки предлагаю не говорить о таких апокалиптических сценариях, как Карибский кризис и так далее, потому что, наверное, каждый раз решительность России становится все более понятной нашим оппонентам… Хотя мы тоже не носим розовые очки и отдаем себе отчет в том, что никто не будет отказываться от сдерживания нашей страны", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос, не идет ли мир к новому Карибскому кризису.
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россия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий песков, в мире
Песков предложил не говорить об апокалиптических сценариях
Песков предложил не говорить об апокалиптических сценариях, подобных Карибскому кризису