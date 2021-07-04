https://ria.ru/20210704/skulptor-1739802364.html

Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский - РИА Новости, 04.07.2021

Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

Известный белорусский скульптор, народный художник Белоруссии, лауреат государственной премии республики Лев Гумилевский скончался на 91-м году жизни, сообщил в РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:08

2021-07-04T12:08

2021-07-04T12:08

культура

лев гумилевский

минск

белоруссия

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Известный белорусский скульптор, народный художник Белоруссии, лауреат государственной премии республики Лев Гумилевский скончался на 91-м году жизни, сообщил в воскресенье Белорусский союз художников."Третьего июля 2021 года на 91 году (жизни - Прим. ред.) после продолжительной болезни ушел из жизни известный белорусский скульптор Гумилевский Лев Николаевич, народный художник Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, член секции скульптуры Белорусского союза художников", - говорится в сообщении союза на его странице в Facebook.Отмечается, что Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнование родным и близким Гумилевского.По данным организации, прощание со Гумилевским состоится в Минске во вторник, 6 июля, в траурном зале по адресу: улица Кульман, 33а с 10.00 до 11.00 (совпадает с мск).Лев Николаевич Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве. После окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал в Несвиж (Минская область Белоруссии), где начал заниматься в студии у художника Михаила Севрука. Позднее Гумилевский успешно окончил Минское художественное училище, а в 1961 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт, где некоторое время преподавал.Гумилевский развивал героическую тематику как в области станковой, так и мемориальной пластики. Среди наиболее известных работ скульптора - портреты таких известных в Белоруссии и мире личностей, как революционер Кастусь Калиновский, первопечатник и просветитель Франциск Скорина, писатель Владимир Короткевич, а также композиции "Партизаны", "За землю, за волю" и памятник поэту Янке Купале в парке имени Купалы в Минске.В последние годы Гумилевский работал в соавторстве с сыном Сергеем, они вместе трудились над художественным оформлением популярного среди туристов парка в Несвиже во время его реставрации.С 1991 года Лев Гумилевский носит звание народного художника Белоруссии. За значительный вклад в развитие изобразительного искусства указом президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2001 году награжден медалью Франциска Скорины, а также является лауреатом премии Союзного государства, награжден серебряной медалью имени Грекова.

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев гумилевский, минск, белоруссия