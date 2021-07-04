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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210704/siriya-1739810842.html
В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей
В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей - РИА Новости, 05.07.2021
В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей
Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T14:09
2021-07-05T00:04
война в сирии
сирийские демократические силы
война в сирии
эль-хасаке
сирия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Согласно источникам агентства, колонна из 45 грузовиков и бензовозов с пшеницей и нефтью выехала из сирийской провинции Эль-Хасаке на север Ирака через незаконно действующий пограничный КПП "аль-Валид".Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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сирийские демократические силы, война в сирии, эль-хасаке, сирия, сша, в мире
В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей
14:09 04.07.2021 (обновлено: 00:04 05.07.2021)
 
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© AP Photo / Baderkhan Ahmad

В Сирии заявили, что американские военные вывезли из страны в Ирак 45 машин с нефтью и зерном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.
Согласно источникам агентства, колонна из 45 грузовиков и бензовозов с пшеницей и нефтью выехала из сирийской провинции Эль-Хасаке на север Ирака через незаконно действующий пограничный КПП "аль-Валид".
Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Дамаск. Архив - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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