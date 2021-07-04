https://ria.ru/20210704/siriya-1739810842.html

В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей

В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей - РИА Новости, 05.07.2021

В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак 45 машин с нефтью и пшеницей

Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-04T14:09

2021-07-04T14:09

2021-07-05T00:04

война в сирии

сирийские демократические силы

война в сирии

эль-хасаке

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Согласно источникам агентства, колонна из 45 грузовиков и бензовозов с пшеницей и нефтью выехала из сирийской провинции Эль-Хасаке на север Ирака через незаконно действующий пограничный КПП "аль-Валид".Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/siriya-1728151714.html

эль-хасаке

сирия

сша

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сирийские демократические силы, война в сирии, эль-хасаке, сирия, сша, в мире