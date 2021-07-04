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Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах возросло до 45
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах возросло до 45 - РИА Новости, 04.07.2021
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах возросло до 45
Число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:28
2021-07-04T16:28
2021-07-04T16:38
с-130
филиппины
в мире
крушение военного самолета на филиппинах
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны.Согласно последним данным министерства, погибли 42 человека на борту самолета и еще три на земле. Сообщается, что живыми на месте крушения были найдены 49 военнослужащих, поисковая операция продолжается в районе падения судна.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Министр обороны страны Делфин Лорензана ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.
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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
2021-07-04T16:28
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах возросло до 45
16:28 04.07.2021 (обновлено: 16:38 04.07.2021)
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах возросло до 45