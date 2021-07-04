https://ria.ru/20210704/provokatsiya-1739827993.html

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций - РИА Новости, 04.07.2021

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций

Украинские силовики планируют провокации у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T17:30

2021-07-04T17:30

2021-07-04T17:30

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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украина

в мире

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские силовики планируют провокации у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Из штаба оперативно-тактической группировки "Север" в зону ответственности 57-й и 24-й бригад (ВС Украины - ред.) ожидается прибытие групп отдельного центра сил специальных операций "Запад" с задачей планирования провокаций и обвинения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня в преддверии встречи контактной группы", - сказал Филипоненко.По словам Филипоненко, также в данной зоне запланирована работа украинских и иностранных СМИ для информационной поддержки действий украинских силовиков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210704/donbass-1739810734.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире