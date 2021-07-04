https://ria.ru/20210704/pozor-1739832108.html

Опять опозорились на весь мир. Украинцы пристыдили посла за слова в эфире

Опять опозорились на весь мир. Украинцы пристыдили посла за слова в эфире - РИА Новости, 04.07.2021

Опять опозорились на весь мир. Украинцы пристыдили посла за слова в эфире

Украинцы раскритиковали поведение посла в Великобритании Вадима Пристайко, появившегося в эфире британского телеканала. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T18:19

2021-07-04T18:19

2021-07-04T20:04

уефа

вадим пристайко

великобритания

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в мире

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Посол Украины появился на британском телевидении и опозорился

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинцы раскритиковали поведение посла в Великобритании Вадима Пристайко, появившегося в эфире британского телеканала.Ведущая телепередачи "Доброе утро, Британия" Кейт Гэрруэй в присутствии Пристайко сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном. Реплика телеведущей не вызвала никакого возмущения у дипломата. Он улыбнулся в ответ и добавил, что дизайн футболки призван объединить нацию во время масштабного турнира."Он должен был дать достойный ответ", — написал один из пользователей Facebook."Это действительно обидно! А наше му-му не нашло слов!? Может, потому и на посту, потому что своих слов не имеет", — согласились с предыдущим комментатором.Также украинцы отметили уровень владения английским языком у Пристайко. Для многих он показался низким."Пристайко просто плохо владеет английским", — предположил один из комментаторов."Ландан із ЗЕ кепітал", — пошутили в ответ.Против украинского посла также выступила блогерша Алена Яхно. Она опубликовала текст на своей странице в Facebook."Улыбаться, когда изображение твоей страны на форме сравнивают с грязным пятном…. А потом еще что-то блеять на ужасном английском", — написала она.Интернет-издание "Страна" подчеркнуло, что, если бы подобное заявление о форме футболистов прозвучало со стороны российских СМИ, украинский МИД бы выпустил гневную реакцию. Но в данном случае ведомство промолчало.На футболках, в которых сборная Украины играет на Евро-2020, изображен контур страны с Крымом в составе, на спине нанесены слова "слава Украине", а на воротнике с изнанки — "героям слава". Перед началом Евро-2020 УЕФА потребовал убрать слова "героям слава", но Украинская ассоциация футбола заявила, что обе части националистического лозунга — это национальные футбольные символы. В результате УЕФА просит прикрывать националистический лозунг на воротнике и проверяет это перед каждым матчем.

https://rsport.ria.ru/20210611/futbol-1736555934.html

https://ria.ru/20210625/samolet-1738689379.html

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уефа, вадим пристайко, великобритания, украина, в мире