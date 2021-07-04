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В Азербайджане назвали возможную причину взрыва в Каспийском море
В Азербайджане назвали возможную причину взрыва в Каспийском море - РИА Новости, 05.07.2021
В Азербайджане назвали возможную причину взрыва в Каспийском море
На Каспии, по предварительным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T21:16
2021-07-04T21:16
2021-07-05T07:00
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БАКУ, 4 июл — РИА Новости. На Каспии, по предварительным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).Ранее источник сообщил РИА Новости, что в азербайджанском секторе после взрыва загорелась добывающая платформа. "На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", — говорится в заявлении SOCAR.В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили о расследовании взрыва. В МЧС, в свою очередь, добавили, что ведомство не фиксировало происшествий по нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.Азербайджанское Каспийское морское пароходство, в свою очередь, также заявляет об отсутствии взрывов на кораблях и судах в азербайджанском секторе Каспия."В социальных сетях есть имеются утверждения, что инцидент в Каспийском море связан со взрывом на танкере. Поскольку подобные сообщения вводят людей в заблуждение, мы хотели бы отметить, что ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило", — говорится в заявлении.
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Пожар на Каспии в Азербайджане
Кадры пожара на Каспии. Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщила госнефтекомпания Азербайджана
2021-07-04T21:16
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В Азербайджане назвали возможную причину взрыва в Каспийском море
21:16 04.07.2021 (обновлено: 07:00 05.07.2021)
В Азербайджане заявили, что на платформах на Каспии не было аварий
БАКУ, 4 июл — РИА Новости. На Каспии, по предварительным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в азербайджанском секторе после взрыва загорелась добывающая платформа.
"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR
, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", — говорится в заявлении SOCAR.
В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили о расследовании взрыва. В МЧС, в свою очередь, добавили, что ведомство не фиксировало происшествий по нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.
Азербайджанское Каспийское морское пароходство, в свою очередь, также заявляет об отсутствии взрывов на кораблях и судах в азербайджанском секторе Каспия.
"В социальных сетях есть имеются утверждения, что инцидент в Каспийском море связан со взрывом на танкере. Поскольку подобные сообщения вводят людей в заблуждение, мы хотели бы отметить, что ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило", — говорится в заявлении.