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В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром
В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром - РИА Новости, 04.07.2021
В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром
В Якутии планируют вызвать искусственные дожди Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях. Об этом... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T10:38
2021-07-04T10:38
2021-07-04T10:50
россия
республика саха (якутия)
горный улус
происшествия
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ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. В Якутии планируют вызвать искусственные дожди Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях. Об этом рассказали в оперативном штабе республики.Для этого задействуют самолет Ан-26 "Циклон".Отмечается, что угрозы населенным пунктам сейчас нет.На территории Якутии действует 310 природных пожаров, за сутки удалось ликвидировать 41. В борьбе с огнем участвуют более двух с половиной тысяч человек.
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Верховой лесной пожар в Горном районе Якутии
Верховой лесной пожар приблизился на расстояние в 1,5 километра к селу Кюерелях Горного района Якутии, с понедельника власти планируют вызвать в районе искусственные дожди.
2021-07-04T10:38
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россия, республика саха (якутия), горный улус, происшествия
В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром
10:38 04.07.2021 (обновлено: 10:50 04.07.2021)
В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром, приблизившемуся к селу