https://ria.ru/20210704/pozhar-1739795374.html

В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром

В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром - РИА Новости, 04.07.2021

В Якутии вызовут искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром

В Якутии планируют вызвать искусственные дожди Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях. Об этом... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T10:38

2021-07-04T10:38

2021-07-04T10:50

россия

республика саха (якутия)

горный улус

происшествия

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ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. В Якутии планируют вызвать искусственные дожди Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях. Об этом рассказали в оперативном штабе республики.Для этого задействуют самолет Ан-26 "Циклон".Отмечается, что угрозы населенным пунктам сейчас нет.На территории Якутии действует 310 природных пожаров, за сутки удалось ликвидировать 41. В борьбе с огнем участвуют более двух с половиной тысяч человек.

https://ria.ru/20210704/pozhary-1739792591.html

россия

республика саха (якутия)

горный улус

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Верховой лесной пожар в Горном районе Якутии Верховой лесной пожар приблизился на расстояние в 1,5 километра к селу Кюерелях Горного района Якутии, с понедельника власти планируют вызвать в районе искусственные дожди. 2021-07-04T10:38 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, республика саха (якутия), горный улус, происшествия