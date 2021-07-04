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Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"
Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 04.07.2021
Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"
Московский регион и Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, которую принесет антициклон из Скандинавии, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:08
2021-07-04T12:52
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский регион и Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, которую принесет антициклон из Скандинавии, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что жителей региона ждет погода "миллион на миллион" — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля."При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников", — добавил Тишковец.Он указал также, что в связи с отсутствием турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в несколько раз увеличится концентрация СО2, а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация."Тем не менее к середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому "время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет", — резюмировал он.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"
11:08 04.07.2021 (обновлено: 12:52 04.07.2021)
 
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Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Синоптик Тишковец предупредил россиян о наступлении семидневной жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский регион и Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, которую принесет антициклон из Скандинавии, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если начало недели в условиях солнечной погоды стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится с плюс 14 до 19", — сообщил собеседник агентства.

Синоптик отметил, что жителей региона ждет погода "миллион на миллион" — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля.
"При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников", — добавил Тишковец.
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Он указал также, что в связи с отсутствием турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в несколько раз увеличится концентрация СО2, а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация.
"Тем не менее к середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому "время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет", — резюмировал он.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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