https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html

Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"

Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 04.07.2021

Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"

Московский регион и Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, которую принесет антициклон из Скандинавии, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:08

2021-07-04T11:08

2021-07-04T12:52

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский регион и Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, которую принесет антициклон из Скандинавии, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что жителей региона ждет погода "миллион на миллион" — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля."При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников", — добавил Тишковец.Он указал также, что в связи с отсутствием турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в несколько раз увеличится концентрация СО2, а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация."Тем не менее к середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому "время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет", — резюмировал он.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739345218.html

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html

москва

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество