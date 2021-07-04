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Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла - РИА Новости, 04.07.2021
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла
Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T09:31
2021-07-04T09:31
2021-07-04T09:31
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в атмосфере столичного региона скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч выглянет солнце, а воздух прогреется до климатической нормы июля. Температура воздуха в столице - плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 20-25", - сообщил он.Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба."С сегодняшнего дня у нас начинается период очень солнечной, засушливой и довольно теплой погоды", - резюмировал Тишковец.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла