Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/pogoda-1739791082.html
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла - РИА Новости, 04.07.2021
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла
Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T09:31
2021-07-04T09:31
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea4314e9de0f3079d9489cda158eda68.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в атмосфере столичного региона скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч выглянет солнце, а воздух прогреется до климатической нормы июля. Температура воздуха в столице - плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 20-25", - сообщил он.Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба."С сегодняшнего дня у нас начинается период очень солнечной, засушливой и довольно теплой погоды", - резюмировал Тишковец.
https://ria.ru/20210702/zhara-1739515421.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_341:427:2503:2048_1920x0_80_0_0_0d5cc856b57b4f0123d319802cca3e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла
09:31 04.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Синоптики пообещали москвичам облачную погоду без осадков и до 25 градусов тепла

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в атмосфере столичного региона скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч выглянет солнце, а воздух прогреется до климатической нормы июля. Температура воздуха в столице - плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 20-25", - сообщил он.
Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
"С сегодняшнего дня у нас начинается период очень солнечной, засушливой и довольно теплой погоды", - резюмировал Тишковец.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 03:09
Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России
 
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили способ снизить цены в России по советской системе
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
03:20Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Лента новостейМолния